OETTINGER, CI SEI O CI FAI? IL COMMISSARIO EUROPEO AL BILANCIO PARLANDO CON LO SPIEGEL DICE DI RITENERE CHE LA MANOVRA NON SIA IN LINEA CON LE DIRETTIVE EUROPEE – SUBITO DOPO SMENTISCE SE STESSO CON UN TWEET: “NON HO DETTO CHE LA COMMISSIONE HA DECISO DI BOCCIARLA, MA CHE SECONDO LA MIA PERSONALE OPINIONE È MOLTO PROBABILE CHE SUCCEDERÀ…” (AUGURI)

Il tweet di Oettinger

GUNTHER OETTINGER

Secondo la mia personale opinione, basata sulle cifre, è molto probabile che dovremo chiedere all’italia di correggere la manovra. NON ho detto che c’è stata una decisione della Commissione sull’Italia, e neppure che una lettera con un rifiuto sarà spedita giovedì o venerdì

Il tweet originale

It is my personal opinion that based on the figures it is v likely that we have to ask Italy to correct the draft budget. I did NOT say there is a Commission decision on #Italy, nor that a letter w/ a rejection is being sent this Thursday Friday #Italien #Salvini @MarkusBecker

IL TWEET DI OETTINGER SULLA MANOVRA ITALIANA

ITALIA, OETTINGER A SPIEGEL: LETTERA MOSCOVICI SU MANOVRA TRA GIOVEDI' E VENERDI'

(Reuters) - Il Commissario europeo, Günther Oettinger, ritiene che la manovra economica italiana per il 2019 non sia in linea con le direttive europee, secondo le dichiarazioni dello stesso Oettinger, riportate da “Spiegel Online”.

Oettinger ha confermato il sospetto che il progetto di bilancio italiano per il 2019 non sia in linea con le regole Ue e ha aggiunto che una lettera del Commissario economico, Pierre Moscovici, sulla questione arriverà a Roma giovedì o venerdì.

