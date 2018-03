OGGI LE COMICHE: TUTTI HANNO VINTO MA NESSUNO SMANIA PER PROVARE A GOVERNARE - DI MAIO HA PAURA DI FARE LA FINE DI BERSANI NEL 2013 E BRUCIARSI CON UN MANDATO ESPLORATIVO - SCARICABARILE PER PALAZZO CHIGI – JENA: ''AVVERTITE RENZI CHE NEL MONDO POLITICO SI AGGIRA UN PAZZO MASCHERATO DA RENZI''

1. MASCHERE

Jena per la Stampa

JENA BARENGHI

Avvertite Renzi che nel mondo politico si aggira un pazzo mascherato da Renzi.

2. TARANTINO E LO STALLO MESSICANO

Francesco Bei per la Stampa

LA PRIMA PAGINA DI LIBERATION SUI POPULISTI AL POTERE IN ITALIA

Se fossimo in un film di Quentin Tarantino lo si potrebbe chiamare uno "stallo alla messicana": quello in cui, tra tre persone, ognuna punta un' arma su entrambi gli avversari. Nessuno ha i numeri per formare un governo: M5S prova a puntare sui colonnelli del Pd sperando che facciano fuori Renzi. Persino Salvini, che in campagna elettorale occhieggiava agli elettori di CasaPound, ieri è stato costretto ad aprire a sinistra.

A tutti fanno gola i voti del Pd, naturalmente, ma il problema è che per formare una maggioranza servirebbe che tutto il partito votasse la fiducia (l' astensione non basta) a Di Maio oppure a Salvini. Ipotesi al momento lunari.

SALVINI RENZI DI MAIO

Così è partito già il gioco del cerino: Renzi punta in cuor suo a un governo M5S-Lega, Salvini a un governo M5S-Pd per mangiarsi con calma quel che resta di Forza Italia, Di Maio ha paura di fare la fine di Bersani nel 2013 e bruciarsi con un mandato esplorativo. Insomma tutti hanno vinto ma nessuno smania per provare a governare.