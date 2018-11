OGNI VUOTO VIENE RIEMPITO. E INDOVINATE CHI PROVA A RIEMPIRE IL DESERTO LASCIATO DA PD E FORZA ITALIA ALL'OPPOSIZIONE? UNA RETE NEO-CIVICA CHE INCROCI I ''Sì-TAV'' SCESI IN PIAZZA, PROFESSIONISTI, STUDENTI, INDUSTRIALI, COMMERCIANTI, INSOMMA ''BORGHESUCCI'' (GRILLO DIXIT). E CHI SOGNA DI METTERSI A CAPO DI QUESTO FRONTE? UN CERTO MARCO MINNITI…

marco minniti

Dagonews

E’ legge non scritta della politica che ogni vuoto, prima o poi, venga riempito. E il deserto lasciato da Pd e Forza Italia all’opposizione del governo Pentaleghista sarà presto occupato. Il primo segnale, che qualcosa si sta muovendo fuori dal perimetro del mondo Lega-M5s, è stata la manifestazione “Sì Tav” di Torino. Professionisti, studenti, “borghesucci” - come li ha definiti Beppe Grillo - sono scesi in piazza per far capire al governo che è ancora vivo un elettorato che non ama Salvini e Di Maio. E chi è il leader in ombra di questo fronte neo-civico? Marco Minniti!

L’ex ministro dell’Interno sta spendendo attivamente il suo credito di “uomo di Stato” e ha riattivato i rapporti, dall’Associazione industriali alla Confcommercio, costruiti in molti anni di silenzioso lavoro nelle istituzioni. Partendo dalle organizzazioni di categoria fino ai sindacati, Minniti sta cercando un consenso più ampio di quello che oggi puo’ offrire il Pd. Il suo progetto prevede una fitta rete di liste civiche che facciano da robusta stampella al Partito democratico. L’unico ostacolo al suo piano si chiama Matteo Renzi…

