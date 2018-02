OLE'! “ER MOVIOLA” SFANCULA IL CAZZONE DI RIGNANO! - GENTILONI A PORTE CHIUSE LODA CALENDA E MINNITI E DIMENTICA DI CITARE RENZI – GUARDA CASO I MINISTRI INCENSATI SONO QUELLI CHE STANNO PIU’ SULLO STOMACO AL DUCETTO. SARA' FELICE LA MUMMIA DEL QUIRINALE

Monica Guerzoni per il Corriere della Sera

GENTILONI MINNITI

Hotel Parco dei Principi, mercoledì sera. Nella sala che un anno fa vide maturare la scissione del Pd ci sono oltre 300 persone tra manager, imprenditori, banchieri, professionisti e 12 ambasciatori (Brasile, Turchia, Malta, Repubblica Ceca...). Sul palco c' è Paolo Gentiloni, che ha chiesto ai vertici del Canova Club un incontro «rigorosamente» a porte chiuse. «Il confronto con Emma Bonino era aperto - racconta un dirigente dell' associazione - ma Palazzo Chigi ci ha obbligati a lasciare fuori i giornalisti».

In assenza di telecamere e taccuini il premier disegna, a colpi di elogi, un ideale tridente con Marco Minniti e Carlo Calenda, tralascia di citare Matteo Renzi e, scusandosi per la «sfacciataggine», chiede una mano alla platea: «Concedetemi un piccolo spot. Se qualcuno di voi vive nel collegio di Roma 1, può votare per me».

gentiloni calenda

Gentiloni conferma che l' Italia dei «piccoli passi» sta venendo fuori dalla crisi e, sulle banche, intona una nota di vanto: «Il tema non è popolare, ma a voi posso dire che sono orgoglioso di aver contribuito a salvare i risparmi di tanti correntisti e azionisti». Sull' immigrazione rivendica la strategia di Minniti per fermare gli sbarchi, difende l' accordo con la Libia («Ha portato frutti») e sciorina nuovi dati, per dimostrare quanto sia cresciuto il numero dei migranti incentivati a tornare nei Paesi di origine.

L' altra punta del tridente è Calenda, al quale Gentiloni rivolge una lode via l' altra per la crescita degli investimenti, grazie al Piano impresa 4.0. La grande sintonia tra i due è cosa recente e si è andata rafforzando nelle ultime settimane, dopo che la «strage» di non-renziani nelle liste elettorali ha raffreddato i rapporti del leader del Pd con Minniti e «il candidato nel collegio di Roma 1», per dirla con la formula coniata da Renzi. Oggi Calenda sarà all' iniziativa «Con Roma per Gentiloni», a conferma di un gioco di sponda che guarda al dopo elezioni.

bonino

«Palazzo Chigi non è la mia partita e, se dovessi scegliere un premier, indicherei Paolo», ama ripetere Calenda. Berlusconi li tiene d' occhio e ieri ha definito il ministro dello Sviluppo «capace» e il premier «avveduto e gentile». In caso di stallo il leader di Forza Italia lascerebbe all' attuale premier la guida di un governo ponte verso nuove elezioni.

E il segretario del Pd? «Qui Gentiloni ha parlato come se Renzi non esistesse...», sorride Dario Pasquariello, segretario dell' Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti). Ma Roberto Giachetti a distanza smentisce rivalità: «Il ruolo che Paolo sta giocando è concordato con Matteo. Lui è per la squadra, non ha mai lavorato per fregare qualcuno». Minniti a Porta a Porta assicura che non ha nulla da rimproverare a Renzi: «Sulle liste si discute, poi c' è la partita elettorale in cui si combatte e si fa gioco di squadra».

GIACHETTI

Ma il match è in salita e per Gentiloni, che stasera sarà a Otto e mezzo su La7 con Lilli Gruber e Paolo Mieli, l' affanno è dovuto alla scissione. «Se si addizionassero i valori di Leu a quelli del Pd - ha detto alla Süddeutsche Zeitung - staremmo dove eravamo prima».