Estratto dell’articolo di Fabrizio D’Esposito per “il Fatto Quotidiano”

[…] Oggi l'incandidabile Berlusconi ha 81 anni e benché stanco e vecchio non ha rinunciato all'estetica nelle liste di Forza Italia alle elezioni politiche. Il Parlamento vale bene una miss. Sempre. Matilde Siracusano partecipò a Miss Italia nel 2005. Il 4 marzo è stata eletta deputata nella sua regione, la Sicilia.

Il metodo di selezione è il solito: "Ho conosciuto il Cavaliere (in realtà, B. ha perso questo titolo per la nota condanna, ndr) in un congresso di giovani. Poi mi ha chiesto di inviargli un curriculum". Et voilà, il seggio è servito. Potenza del partito carismatico, senza corpi intermedi. Solo il Sovrano e i suoi sudditi, in cui tutti, donne e uomini, si rimettono devotamente a lui.

Oppure il Re, come ha detto qualche tempo fa Annaelsa Tartaglione, prima delle elezioni. "Noi siamo come giovani cheerleader che devono far capire agli elettori che il Re è tornato". Zero pensiero, zero autonomia. […]

E nella prossima legislatura ci sarà finanche un' ex fidanzata di Paolo Berlusconi […] si chiama Patrizia Marrocco ed è stata "nominata" parlamentare nel Lazio. […] Marrocco è produttrice con la Ares Film delle peggiori fiction di Mediaset, quelle trash con Manuela Arcuri e Gabriel Garko. […]

Come riparazione alle candidature delle miss, B. ha dovuto pagare un prezzo alla gelosia di Francesca Pascale. L'attuale first lady vantava infatti due candidature alle elezioni […] una è andata bene: la sconosciuta Marta Fascina, […] l’altra, quella fallita, ha il volto di Vanessa Sgarito, intima della Fidanzata. La furia e il dolore di Pascale per la mancata elezione sono stati notevoli, riferiscono forzisti habitué di Arcore. A proposito di delusioni. Forza Italia ha fatto correre in Lombardia persino un'ex tronista di "Uomini e donne": la siciliana Ylenia Citino. […]

