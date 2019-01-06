OSHO FLASH! - DOPO I FATTI DI TRIESTE, LA RAGGI TRANQUILLIZZA I SENZATETTO ROMANI...-
''CARA BARBARA, SONO FELICE DI AVERLE FATTO RICRESCERE LE UNGHIE'' - LA BERLUSCONI VERGA UNA RISPOSTA AFFILATA A RENATO FARINA, CHE L'AVEVA BOLLATA COME ''UN'ALTRA VELINA INGRATA'' DOPO LA SUA LETTERA A MARCO TRAVAGLIO: ''HO SCRITTO AL 'FATTO' PERCHÉ È L'UNICO GIORNALE CHE ME L'HA CHIESTO. E IN QUANTO ALLA 'MIRACOLATA'…'' - FARINA: ''ACUTA FINEZZA NEL PARLARE DI ME CON I TERMINI 'SPIONAGGIO' E 'NOMINA'''
AIUTO, HO UN ATTACCO DI QUORUM - SUL REFERENDUM PROPOSITIVO SENZA QUORUM, ARRIVA LA FRENATA DI SALVINI CHE METTE IN ALLARME IL M5S: “UN MINIMO DI QUORUM BISOGNA METTERLO, ALTRIMENTI QUA SI ALZANO IN 10 E DECIDONO COSA FARE”
IL PARLAMENTO BRITANNICO VOTERÀ IL PIANO DI THERESA MAY SULLA BREXIT IL 15 GENNAIO - LA PREMIER AGITA LO SPAURACCHIO: “SENZA ACCORDO LA DEMOCRAZIA BRITANNICA POTREBBE SUBIRE DEI DANNI E MOLTI CITTADINI POTREBBERO PERDERE IL LAVORO” - FUGA DA LONDRA: AUMENTANO I CITTADINI INGLESI CHE CHIEDONO UNA SECONDA CITTADINANZA NEGLI ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA…
CI AVETE FATTO DUE TRIVELLE COSI’ - SCOPPIA IL CASO PER I PERMESSI RILASCIATI PER LA RICERCA DEL PETROLIO NEL MAR JONIO - DI MAIO, NEL MIRINO DEI ‘NO TRIV’, ACCUSA IL PD: “RATIFICA OBBLIGATA, E’ STATA UNA PORCATA DI CHI C' ERA PRIMA” – IL MINISTRO COSTA: "MAI FIRMATE AUTORIZZAZIONI E MAI LO FARO’ – E IL GOVERNATORE DELLA PUGLIA EMILIANO ATTACCA…
“IL DECRETO SICUREZZA DI SALVINI NON MI PIACE MA COME SINDACO DEVO FAR RISPETTARE LE LEGGI” - IL PRIMO CITTADINO DI LIVORNO, FILIPPO NOGARIN: “SBAGLIA CHI URLA E MINACCIA, COME ORLANDO O NARDELLA: I PROBLEMI NON SI RISOLVONO CON LA DISOBBEDIENZA - OGGI PER FARE IL SINDACO SERVE UNA STOFFA DA SUPER EROE. O DA MARTIRE - POTREI FARE LA STORIA DEL MIO MANDATO CON GLI AVVISI DI GARANZIA RICEVUTI…”