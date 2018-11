IL PATTO D'ACCIAIO TRA ZINGARETTI E GENTILONI: AL PRIMO IL PD, AL SECONDO LA CANDIDATURA A PREMIER DEL CENTROSINISTRA - NON A CASO, NEI GIORNI SCORSI, SI È TENTATO UN BLITZ PER MODIFICARE LA NORMA STATUTARIA DEL PD CHE IDENTIFICA IL CANDIDATO PREMIER CON IL SEGRETARIO DI PARTITO - IL BLITZ PERÒ È STATO SVENTATO DAI RENZIANI… - E BERLUSCONI FA IL TIFO PER MINNITI…

Marco Antonellis per Dagospia

Gli ultimissimi sondaggi danno un bilancio sempre positivo per il Carroccio anche se scende al 29% mentre i 5Stelle sono da settimane in caduta libera e si avvicinano sempre più pericolosamente alla soglia psicologia del 25% (ora sono al 26%). Ciò che spicca però è l'incapacità di Forza Italia e del Pd di approfittarne. In particolare, nel Partito Democratico, alla vigilia della discesa in campo di Marco Minniti (che nel Pd in molti danno per cosa fatta ma che comunque non è ancora stata ufficializzata) si fa sempre più acceso il dibattito congressuale (o del "tutti contro tutti" per dirla alla Franceschini).

Dalle parti di Matteo Renzi non sono passate inosservate le parole pronunciate ieri sera da Paolo Gentiloni nel programma di Fabio Fazio, un vero e proprio endorsement per il Governatore del Lazio: "Penso che Zingaretti sia un ottimo candidato. Puo' essere un'idea di stagione nuova". Così l'ex Premier che però omette di dire la cosa più importante, ovvero che in caso di vittoria del fratello di Montalbano otterrebbe la candidatura a prossimo premier di Centrosinistra.

Non per niente proprio ieri il conte Gentiloni invocava nuove elezioni in caso di fallimento del governo gialloverde e non per niente nei giorni scorsi si è tentato un blitz per modificare la norma statutaria che identifica il candidato premier con il segretario di partito. Il blitz però è stato sventato dai renziani che hanno rimandato tutto al congresso. Sarebbe pronto, invece, un seggio a Bruxelles per Michela Di Biase, moglie dell'altro grande sponsor del "Zinga", Dario Franceschini.

Ovviamente nel Pd in queste ore fioccano i sondaggi più o meno riservati: uno tra i più autorevoli e recenti ha testato i livelli di notorietà e fiducia dei principali candidati alla segreteria. Ebbene, tra Zingaretti e Minniti è testa a testa (anche se in fatto di notorietà Martina attualmente la spunta su tutti). Da notare la buona performance di Francesco Boccia, subito a ridosso dei "big".

Nel frattempo però si muove anche Silvio Berlusconi. Nel giorno dell'incoronazione, come Dagoanticipato, di Stefano Cavedagna a capo di Forza Italia giovani, dal "dietro le quinte" congressuale emergeva una certa attenzione da parte del Cavaliere per il dibattito interno al Pd, in particolare per la figura Marco Minniti: difficile non pensare che l'improvviso outing a favore del Partito Democratico ("anche loro hanno capito che siamo di fronte a un grave pericolo" per il Paese e "condividono le nostre preoccupazioni, di riportare alla libertà il futuro") non nasca dalla speranza che sia il Partito Democratico con a capo Marco Minniti a raccogliere l'appello.

Non per niente Silvio Berlusconi fa esplicito riferimento ai "nuovi vertici" del PD e, guarda caso, Gianni Letta ha appena presentato, riempiendolo di elogi, il nuovo libro dell'ex ministro dell'Interno. Per il Centrodestra, si faceva notare, Minniti potrebbe essere molto più "digeribile" rispetto ad altre candidature più a "sinistra" e forse a quel punto sarebbe anche più facile convincere Salvini a mollare i 5Stelle e a valutare differenti ipotesi di governo.

