IL PD LO VOTANO SOLO COL BINOCOLO - IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO, TRA I BROGLI SCOPERTI DALLE ‘IENE’ E I CLAMOROSI RITARDI NELLO SPOGLIO, PREMIA RENZI: DEI 12 SEGGI ALLA CAMERA 5 VANNO AL PD, 3 AL CENTRODESTRA E UNO RISPETTIVAMENTE A M5S, MAIE, USEI E +EUROPA. DEI 6 SEGGI AL SENATO, IL PD E IL CENTRODESTRA NE CONQUISTANO 2. NIENTE AI 5 STELLE, UNO CIASCUNO MAIE E USEI

LE IENE: ECCO COME TRUCCANO IL VOTO ALL’ESTERO

IL DATO FINALE DELLE ELEZIONI? SOLO TRA SETTE GIORNI. IL PD VINCE IL VOTO ESTERO

Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

Ci vorrà almeno una settimana per la proclamazione ufficiale degli eletti. Mancano infatti dieci seggi della Camera visto che alcuni presidenti di sezione al termine dello spoglio hanno inviato i verbali direttamente alla Corte d’Appello di Roma e dunque il Viminale non potrà entrare in possesso della documentazione ufficiale sino a quando non saranno terminate le procedure. Al momento l’elenco dei nuovi deputati è soltanto ufficioso perché bisognerà attendere i controlli effettuati dalla apposita sezione della magistratura. Si tratta comunque di liste attendibili che potranno cambiare soltanto nel caso in cui nel corso delle verifiche si dovessero riscontrare irregolarità riguardo ai requisiti di candidabilità del neodeputato.

RISULTATI DAL VOTO ESTERO

Da www.repubblica.it

Sono in maggior parte del centrosinistra i nuovi parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere. I 18 seggi del voto estero sono stati assegnati, anche se lo scrutinio non è ancora definitivo perché alcuni verbali di voto, spiega il Viminale, potrebbero essere stati inviati direttamente all'Ufficio centrale per la Circoscrizione Estero presso la Corte di Appello di Roma che, come previsto dalla legge, provvederà alla proclamazione degli eletti. Gli unici dati già definitivi sono quelli della ripartizione America settentrionale e centrale, ma i nomi degli eletti sono già certi.

Dei 12 seggi in palio alla Camera, 5 vanno al Pd, 3 al centrodestra e uno rispettivamente a M5s, Maie, Usei e +Europa. Dei 6 seggi al Senato, il Pd e il centrodestra ne conquistano 2. Nessun seggio ai Cinquestelle mentre ne prendono uno ciascuno Maie e Usei. Complessivamente dunque il Pd conquista sette seggi, il centrodestra cinque, il Maie e l'Usei due, il Movimento 5 Stelle e +Europa uno per un totale di 18 (12 alla Camera e sei al Senato).

In America settentrionale e centrale hanno votato, per la Camera, in 108.729 (27,94%) su 389.060 elettori. Sono state 14.325 le schede non valide (di cui 942 bianche) e 68 le schede contestate. Al Senato, invece, hanno votato in 102.233 (28,22%) su 362.207 elettori. Sono state 13.085 le schede non valide (di cui 839 bianche) e 2 le schede contestate.

ALLA CAMERA i cinque deputati eletti nella Ripartizione Europa sono Massimo Ungaro e Angela Schirò del Pd; Simone Billi per la coalizione di centrodestra; Elisa Siragusa del Movimento 5 Stelle e Alessandro Fusacchia di +Europa.

Nella ripartizione America meridionale i quattro seggi vanno a Mario Alejandro Borghese del Maie; Eugenio Sangregorio dell'Usei; Luis Roberto di San Martino Lorenzato di Ivrea della Lega e Fausto Guilherme Longo del Pd.

Per l'America settentrionale e centrale sono state elette Fucsia Fitzgerald Nissoli per Forza Italia e Francesca La Marca per il Pd,

entrambe riconfermate.

Nella ripartizione Asia-Africa-Oceania-Camera il seggio va a Nicola Carè del Pd.

AL SENATO

In Europa conquistano un seggio Laura Garavini del Pd (già deputata nella legislatura appena conclusa) e Raffaele Fantetti di Forza Italia.

In America meridionale non passa Fabio Porta, presidente uscente del Comitato italiani nel Mondo della Camera, ma vengono eletti Ricardo Merlo del Maie e Adriano Cario dell'Usei.

In America settentrionale e centrale eletta Francesca Alderisi di Forza Italia

Nella ripartizione Africa-Asia-Oceania-Antartide il seggio va a Francesco Giacobbe del Pd, riconfermato.

