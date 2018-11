PERCHÉ MATTARELLA NON HA ANCORA INVITATO I NUOVI VERTICI RAI AL QUIRINALE? C’ENTRERANNO FORSE QUEI FAMOSI TWEET DI FOA CONTRO IL PRESIDENTE? – IL LEGHISTA BRAMBILLA PRONTO A SOSTITUIRE BOERI ALL’INPS. DI MAIO VUOLE PRENDERSI L’ANPAL, CHE SARÀ IL “CUORE PULSANTE” DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Marco Antonellis per “Dagospia”

Mattarella

Mentre da oggi in Rai i nuovi direttori gialloverdi (Carboni, Sangiuliano e Paterniti) cominciano a firmare i rispettivi telegiornali, tra i vertici, Foa e Salini in primis serpeggia la seguente domanda: perché il Quirinale non ci ha ancora ricevuti?

Solitamente, si fa sapere dai piani alti di viale Mazzini, ogni volta che c'è un nuovo Consiglio di Amministrazione il Colle riceve a stretto giro i nominati per le giuste congratulazioni. Non è accaduto così stavolta con la Rai gialloverde. Il prezioso invito da parte del Colle non è ancora partito e qualche apprensione comincia a farsi largo nell'animo dei responsabili dell'azienda di viale Mazzini.

marcello foa disgustato da mattarella

Che sta succedendo? Non è che Mattarella sia per caso dispiaciuto da quei famosi tweet di cui tanto si parlò nei mesi passati e che mettevano proprio il Quirinale nel mirino? Eh già perché a quanto siamo in grado di rivelare, seppur senza condizionarne l'attività, quei tweet dal punto di vista umano non hanno certamente fatto piacere al Capo dello Stato. Insomma, forse per qualcuno sarebbe stato meglio avere un altro presidente in Rai.

ALBERTO BRAMBILLA

Intanto, per i gialloverdi si aprono nuove partite aziendali, in particolare all'Inps dove, come Dagoanticipato nelle scorse settimane, si fa sempre più largo l'ipotesi Brambilla al posto di Boeri. In particolare, Matteo Salvini avrebbe detto "basta" ad una gestione considerata fin troppo di sinistra. E se per la presidenza è già pronto il leghista Brambilla per la direzione generale si fa strada l'ipotesi Nicastro, gradita ai 5 Stelle.

pasquale tridico

Altro nome graditissimo in ambienti pentastellati è quello di Pasquale Tridico: per lui è pronta la poltrona dell'Anpal (l'ente statale per l'occupazione) la ex Italia Lavoro. Si tratta di una poltrona fondamentale per i 5Stelle perché sarà il "cuore pulsante" per l'erogazione del reddito di cittadinanza.

L'Anpal incrocerà domanda e offerta di lavoro e incrociando i dati capirà chi avrà diritto o meno al reddito. Inutile dire che per questa fondamentale poltrona Luigi Di Maio vuole un fedelissimo.

Giuseppina Paterniti gennaro sangiuliano (2) GIUSEPPE CARBONI INTERVISTA BEPPE GRILLO