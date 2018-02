LE PERLE-PIRLA BY TRAVAGLIO - EMMA BONINO: "QUI SI RISCHIA CHE VINCA LA DESTRA". QUELLA IN CUI SONO STATA DIECI ANNI - RENZI: "NON CREDO DI PUZZARE, EPPURE NESSUNO VUOLE INCONTRARMI PER UN CONFRONTO ALL' AMERICANA". SI È POI ANNUSATO: "TURATEVI IL NASO E VOTATE PD"

Estratto dell'articolo di Marco Travaglio per il “Fatto Quotidiano”

Fatti e olfatti. "Non credo di puzzare, eppure nessuno vuole incontrarmi per un confronto all' americana" (Matteo Renzi, L' aria che tira, La7, 12.2). "Turatevi il naso e votate Pd" (Matteo Renzi, Il Mattino, 19.2). Si è poi annusato.

matteo renzi spot elettorale pd in bicicletta

Chi copia chi? "Travaglio fa il Falso quotidiano e io dei falsi non mi interesso. Deve chiedere scusa, lo farà in tribunale, il direttore del Fatto non deve scappare" (Matteo Renzi, segretario Pd, Ottoemezzo, La7, 12.4.2017). "Il Falso quotidiano, o il Fatto, come si chiama, mi accusa di aver pagato per tanti anni la mafia. Vi rendete conto che infamia buttarmi addosso un' accusa di questo genere? Io sono stato al contrario una vittima della mafia Mi fa star male il Falso quotidiano. Adesso che ci sono le elezioni tira fuori questa storia e Travaglio ci fa anche un libro" (Silvio Berlusconi, 25.2.2018). Matteo, esci da quel corpo!

BERLUSCONI DELL UTRI

La vittima. "Io, al contrario, sono stato una vittima della mafia: per proteggere i miei figli, dovetti assumere una polizia privata" (Berlusconi, 25.2). I poliziotti privati, per la cronaca, si chiamavano Macello Dell' Utri e Vittorio Mangano.

Per via rettale. "Vi dico la cura che mi consente di restare giovane alla mia età: vi do il nome delle mie supposte!" (Berlusconi ai giovani di FI , 21.2). Le conosciamo da 24 anni: si chiamano governi Berlusconi.

Vittorio Mangano in tribunale nel 2000

Gioco pesante. "Non è facile trovare dei geni intorno, ma io vivrò fino a 120 anni quindi ho ancora un po' di tempo per trovare il mio erede" (Berlusconi, ibidem, 21.2). Che fa, passa alle minacce?

Il rischio. "Qui si rischia che vinca la destra" (Emma Bonino, +Europa, Corriere della sera, 11.2). Quella in cui sono stata dieci anni.

EMMA BONINO PAOLO GENTILONI

..........

CRAXI BERLUSCONI

Sgarbilax. "Ascoltatemi: per cagare non usate Guttalax, usate Di Maio, il lassativo che non vi abbandona" (Vittorio Sgarbi, candidato FI , 22.2). Ecco, fate come fa lui: aprite la bocca ed evacuate.

.........

LUIGI DI MAI

Senti chi parla. "Il comandante De Falco crocifisse mio padre e distrusse la mia vita a 15 anni" (Rossella Schettino, figlia dell' ex comandante Francesco, corriere.it, 25.2). Suo padre invece distrusse la vita di appena 22 persone. Che sarà mai.

IL DITO MEDIO DI VINCENZO DE LUCA AI GRILLINI