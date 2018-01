PIÙ DESSÌ CHE NO - IL CANDIDATO M5S AL SENATO PRIMA AVEVA PERSO UN MILIONE DI VOTI CON LA FOTO INSIEME AL NOMADE SPADA, ORA NE GUADAGNERÀ DUE CON IL POST IN CUI RACCONTA DI AVER PICCHIATO UN RUMENO CHE GLI AVEVA DETTO ‘SUCCHIAMI IL CAZZO’ (POTETE INDIGNARVI, MA È COSÌ) - SU FACEBOOK: ‘È LA TERZA VOLTA CHE CAPPOTTO UN RUMENO’

Gianmichele Laino per www.giornalettismo.com

emanuele dessi picchiare un rumeno

Ma un altro «scheletro nell’armadio» sta riemergendo in queste ore a proposito dello stesso Dessì. Si tratta di un post su Facebook datato 2015, messo in evidenza da alcuni account social. In questo stesso post, il neo-candidato del Movimento 5 Stelle si vanta di aver picchiato un rumeno, con espressioni volgari e toni intimidatori: «Per la terza volta in vita mia ho dovuto menare ad un ragazzo rumeno a seguito di offese gratuite nella sua lingua madre – scriveva Dessì -, purtroppo non si rendono conto che ormai le loro parolacce le capiscono tutti e nessuno ha voglia di farsi dire “succhiami il c***o” (ma nel post originale, la parola non veniva censurata, ndr) dal primo stronzo per strada o farsi sputare addosso. Erano in tre naturalmente, ma una volta cappottato il primo gli altri due hanno preferito “evitare”. Se avessi fatto le stesse cose quando ero ragazzo nel mio quartiere, probabilmente oggi non la racconterei, il mondo cambia, ma non sempre in meglio».

EMANUELE DESSI

Il Movimento 5 Stelle ha già espulso dalle proprie liste candidati per la loro controversa attività social (è il caso di Sara Cunial che aveva paragonato le vaccinazioni obbligatorie al genocidio). Come si comporterà, ora, con Emanuele Dessì, esponente di spicco dei pentastellati in Lazio?

