POLITICA DEL PIF-FERO: “CARO PD, TENTA L’ACCORDO CON M5S” - IL REGISTA IN PASSATO OSPITE DELLA LEOPOLDA RENZIANA AI DEM: “AVETE FATTO UN GOVERNO CON BERLUSCONI E VERDINI E ALFANO. E ADESSO FATE STORIE PER IL M5S? DI MAIO E’ UN MODERATO…” - VIDEO

pif

Claudio Bozza per www.corriere.it

«Caro Pd, è il momento di mettere l’orgoglio da parte e capire in che condizioni versa il Paese… Trovate dei punti di programma prioritari per l’Italia... Perché non farlo con il M5S? Del resto è stato fatto con Berlusconi e Verdini. Non penso sia facile farlo. Ma penso che sia obbligatorio provarci».

Pif, attore e regista siciliano che ha partecipato anche alla Leopolda renziana, con un video su Facebook lancia un appello ai vertici del Partito democratico affinché tentino un accordo con il Movimento 5 Stelle per formare un governo, provando a superare i preconcetti.

La «radiografia politica»

pif alla leopolda

«Il Pd pare non voglia sostenere il M5s - inizia la riflessione Pif — Prima delle elezioni erano gli stessi democratici a dire che bisognava votare Pd per evitare i pericoli della destra. Che poi è esattamente il rischio che stiamo correndo adesso». Il regista fa poi una «radiografia politica» dei grillini, per spiegare come non siano il male assoluto: «Il M5S ha varie anime:

Di Battista? È uno di sinistra, poi deluso e approdato al M5S. Poi c’è Di Maio, un moderato… ma c’è anche la candidata governatrice del Lazio Lombardi, una che come slogan ha usato: “Più turisti e meno immigrati”… (Pif nel video si mette le mani nei capelli, ndr)». E infine: «Caro Pd, hai fatto il governo con Alfano, Verdini... Nella coalizione c’è pure Pier Ferdinando Casini... Chiedete a lui che ne pensa di Totò Cuffaro e vedrete... E adesso fate storia?».

renzi pif leopolda pif pif PIF PIF E IL CAZZIATONE TELEFONICO A CROCETTA pif il testimone pif danza con me