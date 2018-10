PORTA IN ALTO LA LAMA – DOPO AVER INVOCATO LA GHIGLIOTTINA PER IL CASO DESIRÉE, FRANCESCO FACCHINETTI SI SCATENA A “LA ZANZARA”: “I CLANDESTINI DEVONO ANDARE FUORI DAI CO…ONI. IL BUONISMO E IL PORGI L’ALTRA GUANCIA SONO LA ROVINA DEL NOSTRO MILLENNIO. LE LEGGI CI HANNO ROTTO. DOPO DUE O TRE ANNI GLI ASSASSINI ESCONO DI PRIGIONE – NON VADO A VOTARE, MA SALVINI…”

Da “la Zanzara – Radio24”

francesco facchinetti

“Sono parecchio incazzato, ma questa oramai è una costante. Io ragiono da padre, ho 38 anni e 4 figli, per cui quando leggo una cosa del genere immediatamente il mio pensiero è rivolto ai miei figli. Ma anche ragionando arrivo alle stesse conclusioni. Per chi ha ucciso Desirèe ci vuole la pena di morte”.

Lo dice Francesco Facchinetti a La Zanzara su Radio 24. “Il buonismo ed in generale il porgi l’altra guancia – dice Facchinetti - sono la rovina del nostro millennio. Questo buonismo ci fa girare altamente i coglioni, non ce la faccio più. Ma non è soltanto la periferia delle città. Se vado in Duomo a Milano alle 23.30, c’è Bagdad”. “Io – aggiunge Facchinetti - sono pro Robespierre.

FRANCESCO FACCHINETTI E LA PENA DI MORTE

Facciamo vedere che cosa succede a chi fa del male. Qual è la soluzione a questo tipo di male? Qual è la soluzione per un padre che perde la figlia così? Il Tribunale? Ma dopo due o tre anni gli assassini escono.

Ma sono l’unico pazzo che ragiona in questo modo? Dicono che siano luoghi comuni ma sono tutte puttanate. Quelli che ci additano come populisti, non hanno capito un cazzo. Non è essere populisti, questo è essere realisti”.

Continua, scatenato: “Ma è uno scherzo? Vogliamo agire o andare avanti per 20 anni ad essere presi per il culo? C’è lo stato di diritto? Le leggi ci hanno rotto i coglioni. Vi posso fare un esempio? Io abito in un paese dove ci sono circa 23.000 abitanti, di cui 10000 non ci sono nati, sono stranieri. Conosco tantissimi extracomunitari che vengono presi, pizzicati a spacciare, fare danni, rubare, qualsiasi cosa possibile ed immaginabile.

CHIMA ALINNO

Gli si da l’espulsione, sapete come vanno le cose in Italia, viene espulso. Ho amici che hanno 18 espulsioni. Questo vuol dire assolutissimamente che siamo di fronte ad una legge che non ci permette di pulire, ripulire, o utilizzare le ruspe, come dice Salvini”. Chi hai votato?: “ Io non ho votato un cazzo, sono apartititico, mi sono rotto i coglioni di andare a votare. Però Salvini adesso lo voterei, almeno è uno che cerca di dire delle cose, che se le analizzo, hanno un senso. Sa fare il politico. Ha iniziato dal basso”.

francesco facchinetti e diletta leotta

“Oggi il problema – dice Facchinetti – è che c’è un Non-Stato. Ditemi voi cosa dobbiamo fare. Io propongo cose estreme. Ma siccome con le cose light non è mai successo niente, con le cose medium non è mai successo niente…Apriamo il vaso di Pandora e stiliamo tutti i nomi degli assassini che dopo 8 anni sono usciti di galera. La lista andrebbe da qua all’isola di Pasqua. Tutto il mondo sa che l'Italia è il paese dei pagliacci. Lo sanno ovunque”.

Cosa faresti coi clandestini?: “Fuori dai coglioni, fuori dai coglioni. Ci sono delle persone che abitano in Italia che non sono nate in Italia, che lavorano, che si fanno il culo, fanno esattamente quello che devono fare. Col perdonismo non si è mai risolto un cazzo. Cosa si è risolto?”

