PRENDERE IL SOLE, BACIARE, VOTARE: “MISANO MARITTIMA JE JE JE, GIOCA JOUER” - LA NUOVA VITA DI CLAUDIO CECCHETTO PRONTO A FARE IL SINDACO DEL COMUNE DELLA RIVIERA RIMINESE - "SARA’ COME CONQUISTARE UNA BELLA DONNA. MISANO MI RICORDA LOS ANGELES. VORREI UNA LISTA CIVICA E UNA GIUNTA DEL TERRITORIO. NON SI PENSI CHE È ARRIVATO IL MILANESE...” – VIDEO

Savina Confaloni per Libero Quotidiano

Di sfide ne ha affrontate tante. Produttore discografico, disc jockey, scopritore di talenti, fondatore di Radio Deejay e Radio Capital. Da Discoring al Festival di Sanremo all’Aquafan di Riccione, negli ultimi trent’anni di carriera non ha sbagliato unamossa, anticipandoi tempi con idee che hanno cambiato il mondo dell’intrattenimento e della musica:lui, Claudio Cecchetto, se si mettein gioco è per vincere. E adesso è arrivato il momento di mettersi in gioco su un terreno diverso, quello della politica, con la candidatura a Sindaco di Misano Adriatico.

Anche se per lui «la politica non c’entra, c’entrano gli uomini e gli ideali» dice. Nata come una “butade” fra amici quest’estate, quando lanciava sul litorale l’idea del brand di “Misano Marittima”, arriva ora la conferma ufficiale da parte di Cecchetto. «Sono innamorato di Misano, non farei mai il sindaco di un’altra città, ma di Misano si –ammette- per fare qualcosa di buono per i suoi cittadini». Di schierarsi a destra o a sinistra non se ne parla nemmeno, lui si dichiara apolitico “vorrei una lista civica perché sono gli uomini che contano, non le linee di partito”.

I presupposti ci sono tutti, visto che da “non sindaco” Cecchetto è già riuscito a riunire sotto il nome un po’ ironico di “Misano Marittima” che fa il verso alle località limitrofe più note un gruppo di imprenditori e di stabilimenti balneari pronti a creare a ridosso del mare una zona smart, tecnologica, e con una elevata qualità dei servizi.

Con tanto di Jingle di Jovanotti, con video al tramonto e palme all’orizzonte, sulle note alla chitarra di “MisanoMarittima je je je, gioca jouer”. «Iniziativa che punta chiaramente a far diventare Misano Adriatico un polo attrattivo d’eccellenza per il territorio romagnolo» - dice Cecchetto. Le elezioni non sono poi così lontane- attese per fine maggio- e Cecchetto sta pensando come organizzare una eventuale squadra per la lista civica, «che dev’essere fatta di uomini del territorio che lo amano quanto me- spiega - una riviera speciale, con tanti spazi ancora verdi rispetto alle aree edificate, ed enormi potenzialità. Voglio una giunta del territorio- avverte. Non si pensi che è arrivato il milanese».

DA DEEJAY A SINDACO

Enea Conti per corrieredibologna.corriere.it

Ha scoperto artisti del calibro di 883 e Jovanotti lanciato emittenti storiche come Radio Deejay e Radio Capital, fatto ballare generazioni sulle note del «Gioca Jouer». Stiamo parlando di Claudio Cecchetto, celebre imprenditore e talent scout veneto che ha annunciato la possibilità di un suo ingresso in politica con la candidatura alla carica di primo cittadino del comune romagnolo di Misano Adriatico, tra Riccione e Cattolica, nel riminese. Qui le prossime elezioni amministrative sono in programma nella prossima primavera, a maggio, e quelle che all’inizio potevano sembrare voci di corridoio sono state confermate dallo stesso Cecchetto.

«È tutto vero, ci sto pensando, sarà una sfida intrigante», ha spiegato l’imprenditore, che è già parecchio conosciuto in Riviera e non solo per il forte legame che in passato ha intrecciato con questa terra vacanziera e nazional popolare da imprenditore del divertimento. Perché, per la cronaca, da qualche tempo Cecchetto è impegnato assieme ad una cordata di imprenditori locali in un progetto di riqualificazione del comune romagnolo famoso per ospitare l’Autodromo Santa Monica, dove si corre il Gran Premio della Riviera di Rimini e San Marino.

Il progetto si chiama «Misano Marittima» ed è stato sposato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco dem Stefano Giannini, e prevede, come aveva spiegato Cecchetto qualche mese fa, «la costruzione di un network interno di eccellenze, dalla gastronomia al divertimento, per invogliare la gente a scegliere Misano per le proprie vacanze». L’iniziativa punta a «investire sulle spiagge più caratteristiche e rivalorizzare l’ambiente cittadino con un occhio al verde pubblico e alla sostenibilità ambientale». E qualora la candidatura dovesse portare ad una vera e propria investitura, l’imprenditore partirebbe proprio dal progetto attuale.

Dopo anni passati a scoprire talenti passati alla ribalta nazionale, sta valutando l’impegno in politica, candidandosi in Riviera. Quando ha iniziato a pensarci?

«Me lo ha suggerito un gruppo di amici della zona, dove sono impegnato con il progetto Misano Marittima. Un’iniziativa che punta a far diventare questo piccolo comune un polo attrattivo per il territorio romagnolo.

Misano trova spazio tra Riccione, la Perla Verde, e Cattolica, la Regina. Riqualificarlo è un segnale importante per tutta la Riviera Romagnola. Fare l’imprenditore non è e non è mai stata cosa facile, non lo è nemmeno fare il sindaco. Ma siccome non parliamo di Milano o Roma, che sono metropoli, penso che quella di Misano possa essere una sfida avvincente e più abbordabile. Da affrontare ovviamente sotto il profilo civico, alla larga da partiti e colori politici, sia di destra che di sinistra».

Ha già in mente un programma da presentare ai cittadini? Le elezioni, del resto, non sono poi così lontane.

«Partirò dalle linee guida del progetto che sto seguendo. Ambiente - con il recupero di una grande pineta del territorio misanese che merita di essere rivalorizzata - mobilità sostenibile, con tante piste ciclabili, arte, tanto divertimento con ospiti importanti e incontri. Misano ha un potenziale enorme. Avevo detto tempo fa che con i suoi distretti, da quello dell’Autodromo, che attira gente da ogni dove in occasione della Moto Gp, alla bellissima località Portoverde, mi ricorda Los Angeles. Ovviamente nelle intenzioni di un paragone forse esagerato».

Proprio grazie al suo progetto ha sempre detto di essere in buoni rapporti con Stefano Giannini, il sindaco Pd di Misano Adriatico. Vi siete sentiti?

«Stefano è un amico, ci siamo sentiti, mi ha messo in guardia. “Sei sicuro di volerlo fare? È un’impresa difficile, un lavoro difficile”. In realtà devo dire che è proprio questo l’aspetto che mi intriga di più. Ma ho anche ribadito che non sposerò un partito politico. Partirò dall’ascolto dei cittadini.

Se sento parlare di ideali di destra o di sinistra, mi riconosco in entrambi. Per me è fondamentale l’ascolto della gente, anche perché se mi candiderò e non mi voteranno ci sarà ben poco da parlare di programmi. La verità è che immagino Misano come una bella donna da conquistare anche nell’anima, e quell’anima sono proprio i cittadini comuni».

