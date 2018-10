PREPARATE L’ELMETTO - IL CANCELLIERE AUSTRIACO KURZ ANNUNCIA L’EURO-SCONTRO SULLA MANOVRA: “NON ABBIAMO NESSUNA COMPRENSIONE PER LE POLITICHE FINANZIARIE DELL’ITALIA. IL GOVERNO DEVE RISPETTARE LE REGOLE, NON SIAMO I SOLI A PENSARLO” - JUNCKER: “NON DAREMO ALTRA FLESSIBILITÀ A ROMA” - SALVINI: "PARIGI, BRUXELLES E BERLINO NON ROMPANO LE SCATOLE SE UN GOVERNO VUOLE INVESTIRE SOLDI..."

MANOVRA: KURZ, NESSUNA COMPRENSIONE PER L'ITALIA

(ANSA) - "Non abbiamo nessuna comprensione" per le politiche finanziarie "dell'Italia, "ci aspettiamo che il governo rispetti le regole". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. "Non siamo i soli a pensarlo, anche molti altri Paesi" appoggiano la Commissione nel chiedere "il rispetto delle regole" comunitarie, ha sottolineato il cancelliere. "I criteri di Maastricht valgono per tutti - ha detto Kurz -. In Austria di sicuro non pagheremo per il debito di altri".(ANSA).

MANOVRA: JUNCKER, NON DAREMO ALTRA FLESSIBILITÀ A ROMA

(ANSA) - "Non è nostra intenzione" aggiungere flessibilità a flessibilità per l'Italia. Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando della manovra italiano.

UE:SALVINI, NON ROMPA A GOVERNO CHE INVESTE SOLDI

(ANSA) - "Moscovici lo vado a prendere con il mio amico tassinaro e gli faccio vedere le bellezze di Roma e il fatto che c'è bisogno di spendere soldi per Roma e per l'Italia. Parigi, Bruxelles e Berlino non rompano le scatole se un governo vuole investire soldi. Lo ha detto il ministro degli interni Matteo Salvini a Bolzano per chiudere la campagna elettorale per le provinciali di domenica.