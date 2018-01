PRIMA CI STA, DOPO 9 ANNI L’ACCUSA DI STUPRO – L’ENFANT PRODIGE DEL GOVERNO FRANCESE, GERALD DARMANIN, NEI GUAI: UNA EX ESCORT (ORA MOGLIE DI UN FINANZIERE) LO DENUNCIA. HANNO SCOPATO IN UNO SCANNATOIO FAMOSO, FREQUENTATO ANCHE DA STRAUSS KHAN

Stefano Montefiori per il Corriere della Sera

Il giovane ministro per i Conti Pubblici, Gérald Darmanin, 35 anni, è stato denunciato per una violenza sessuale che avrebbe commesso nel 2009. Ieri la ministra della Giustizia, Nicole Belloubet, gli ha confermato la fiducia assicurando che «per il momento può restare al governo». Ma Darmanin, finora in ascesa tra più vicini al presidente Macron, vive un grande imbarazzo.

Nel 2004 la escort Olga Patterson venne condannata in appello a 10 mesi con la condizionale per ricatto e minacce verso il suo compagno dell' epoca, che lei accusava di averle rubato dei soldi. Cinque anni dopo, cambiata vita, sposato un finanziere e diventata Sophie Spatz, la donna iscritta al partito Ump decise di chiedere l' aiuto dei politici per riaprire il processo e annullare una condanna che lei considerava ingiusta.

Sophie Spatz, allora 37enne, venne ricevuta nella sede del partito da un giovane consigliere municipale di Tourcoing (nel Nord), Gérald Darmanin, che fu così gentile da prometterle che avrebbe scritto una lettera alla ministra della Giustizia per chiedere la revisione del caso. Mezz' ora dopo Darmanin la chiamò al telefono, per proporle di discutere ancora del problema. Lei propose un caffé o un pranzo, lui insistette per una cena «chez Françoise», il ristorante sotto la stazione degli Invalides frequentato dai deputati della vicina Assemblea nazionale.

Durante la cena, secondo il racconto di Sophie Spatz a Le Monde , «mi dice che farà il massimo per aiutarmi, io sono raggiante. Ma a un certo punto si avvicina, mette una mano sulla mia e mi dice: "Anche lei dovrà aiutarmi". Ho capito subito, mi sono alzata per andare alle toilettes. Sono tornata al tavolo, gli ho detto che dovevo andare a casa. Ma mi ha chiesto di accompagnarlo al Chandelles perché non lo avrebbero fatto entrare da solo».

Lo Chandelles è un luogo ormai famigerato a Parigi, un club libertino frequentato da persone comuni e molte celebrità, diventato di dominio pubblico dopo le visite di Dominique Strauss-Kahn. Sophie Spatz accompagnò Darmanin allo Chandelles «perché mi sentivo in ostaggio, e l' indomani lui avrebbe scritto quella lettera in mio favore».

Darmanin condusse la donna in un hotel a buon mercato, dove ebbero una relazione sessuale nonostante lei gli avesse fatto capire di non averne voglia. L' indomani lui scrisse la lettera alla ministra della Giustizia, che allora era Michéle Alliot Marie. Ma da allora Sophie Spatz sente che Darmanin si è approfittato di lei e, a gennaio, ha presentato denuncia per stupro, crimine per il quale non esiste prescrizione. La procura ha aperto d' ufficio un' inchiesta preliminare. Il nodo della questione sarà definire le nozioni di consenso, e abuso di potere.