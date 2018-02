LA PROFEZIA DI "BRU-NEO" VESPA: "L’ITALIA ANDRA’ INCONTRO A GUAI SERI SE NON TOGLIERA’ DA STRADE E PERIFERIE GLI IMMIGRATI IRREGOLARI (CHE OGGI SONO CIRCA 600MILA) – LA CRIMINALITÀ DEGLI IMMIGRATI PRESENTI NEL NOSTRO PAESE È PROPORZIONALMENTE QUATTRO VOLTE QUELLA DEGLI ITALIANI

Da www.liberoquotidiano.it

bruno vespa 5

La domanda quella vera, su tutto quanto è accaduto una decina di giorni fa in una pacifica cittadina come Macerata, la pone oggi Bruno Vespa nel suo consueto editoriale sul quotidiano Il Giorno: "Che cosa fare degli immigrati irregolari presenti in Italia?". Che, ricorda il conduttore di Porta a Porta, "sono circa 600mila (cioè il dieci per cento di quelli regolari che sono a loro volta il 10% della popolazione italiana)". (...) Rispedire a casa rapidamente tutti quelli che non avranno il permesso di restare è una illusione, visto che finora ne abbiamo rimandati indietro ventimila l'anno".

In più, ricorda Vespa, "l'immigrazione è un business perchè lo Stato riconosce 500 euro al mese per il vitto e l'alloggio a chi ospita un immigrato". ogni immigrato riceve poi 75 euro al mese, "che cercherà di integrare in qualche modo", lecito e illecito. Il decreto Minniti stabilisce che i sindaci e i prefetti possano utilizzare gli immigrati per lavori socialmente utili "in modo volontario e gratuito". Ma, aggiunge Vespa, "quel 'volontario' dovrebbe tradursi in 'obbligatorio', pena la penalità del rimpatrio o altre sanzioni severe.

migranti

Quel che non è tollerabile è che centinaia di migliaia di immigrati irregolari giovani e in perfetta salute ciondolino per le strade. E' una immagine devastante che provoca intolleranza e razzismo. Quello che Minniti ha fatto per frenare gli sbarchi è molto in una Libia dove Berlusconi aveva contenuto il problema grazie a uno storico accordo con Gheddafi, ucciso per lo stolto cinismo di Sarkozy e l'incompetenza della Clinton. Resta il fatto che la criminalità degli immigrati presenti nel nostro Paese è proporzionalmente quattro volte quella degli italiani. Se non toglieremo dalle nostre strade e dalle nostre periferie centinaia di migliaia di persone senza meta, andremo incontro a guai seri".

bruno vespa migranti pallone