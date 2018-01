PROTO-POLITICA! - L’IMPOSTORE DELLA FINANZA SI CANDIDA COL M5S, CHE LO RESPINGE: ‘È CONDANNATO, SE NE PUÒ STARE A CASA’ - LUI, CHE VIVE SOLO DI QUESTE SPARATE, REPLICA: ‘NON HANNO SPECIFICATO I REATI, QUINDI LA MIA CANDIDATURA È VALIDA. È DI MAIO CHE HA PAURA’ - I GRILLINI TEMONO LA CARICA DI IMPRESENTABILI CHE CERCA LAVORO ENTRANDO IN PARLAMENTO

1. M5S: PROTO, MIA CANDIDATURA REGOLARE, DI MAIO HA SOLO PAURA

(ANSA) - "La mia candidatura alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle è stata fatta in tempo ed è assolutamente regolare, come da statuto da loro presentato. Le dichiarazioni di Toninelli e Di Maio contro di me dimostrano solo una gran paura e l'opposto della democrazia che tanto sbandierano. Nello statuto NON sono specificati quali reati vengono accettati e quali no, pertanto o accettano il fatto che io possa candidarmi oppure è l'ennesima buffonata che fanno da qualche tempo a questa parte".

alessandro proto

E' quanto afferma il finanziere Alessandro Proto, la cui iscrizione alla parlamentarie da indagato ha provocato un acceso dibattito nel M5s. "Sono peggio di un partito politico, altro che libertà e democrazia. Sono 4 ex disoccupati, incluso il candidato premier Di Maio, che hanno trovato l'America con Grillo. Ora c'è spazio anche per chi ha avuto problemi con la giustizia come il sottoscritto. Ho pagato il mio debito e sono pronto a sfidarli convinto di poter vincere queste parlamentarie", conclude Proto.

2. SPUNTA L' AUTOCANDIDATURA FAKE DI PROTO ORA PER IL M5S È INCUBO IMPRESENTABILI

Ilario Lombardo per la Stampa

luigi di maio steward

Impresentabile lo sarà per davvero, Alessandro Proto, perché alla fine la sua candidatura non verrà presentata. «Visto il suo curriculum e le tipologie dei reati che ha commesso - spiega il deputato Danilo Toninelli -può rimanersene tranquillamente a casa. Il nostro statuto ci difende dagli scalatori senza scrupoli».

L' autocandidatura tutta mediatica del finanziere Proto, come è stato solito fare lui per anni, mago di imbrogli e di millanterie, arrestato e condannato per una serie di reati finanziari, svela tuttavia l' infinita lotta del sistema del M5S con le proprie contraddizioni.

Costretti ad alleggerire la fortezza anti-garantista, per ottenere credibilità e competenza di candidati esterni all' asfittico mondo grillino, gli uomini della Casaleggio Associati, che gestisce regole e procedure per la composizione delle liste, hanno dovuto aprire le porte del Movimento dall' interno.

ALESSANDRO PROTO

Il risultato, il primo di una serie che si potrebbe rivelare piena di sorprese, è la falsa candidatura di Proto, uno che sulla propria mitomania ha scritto il libro «Io sono l' impostore»: «Sono da sempre un estimatore della mentalità del Movimento e purtroppo negli ultimi mesi vedo una caduta verso il basso a partire da Di Maio, che di leader ha davvero poco. Quanto da me previsto nel 2013, poi bloccato a causa del mio arresto, e cioè diventare Presidente del Consiglio, potrebbe avverarsi nel giro di pochi mesi».

Non si avvererà mai ma è vero che Proto già ci provò nel 2013 con la lista di Silvio Berlusconi. E in fondo le somiglianze dei due movimenti ci sono, almeno nelle intenzioni. Entrambi predicano l' apertura alla società civile, fuori dal professionismo della politica. Nel 1994 Berlusconi imbarcò intellettuali e liberi pensatori affascinati dalla rivoluzione liberale che ci misero poco a voltargli le spalle. Oggi Di Maio, annunciando che «tante persone, tanti neolaureati e professionisti hanno aderito al nostro appello» per le liste plurinominali (parte proporzionale della legge elettorale), rilancia e chiede «una grande partecipazione di persone del territorio» per i collegi uninominali.

danilo toninelli

«Fatevi avanti» chiede Di Maio, che ha forte bisogno di cittadini con un certo seguito di apprezzamento, per provare a scippare qualche collegio alla destra e al Pd. Ma questa sarà la seconda fase della selezione. Da ieri invece è partito il lavoro di scrematura e di valutazione di tutte le autocandidature. Ai nomi vip dei giornalisti tv Emilio Carelli, Gianluigi Paragone e Dino Giarrusso, si aggiungono Gregorio De Falco, il capitano che urlò a Francesco Schettino di risalire sulla Concordia mentre affondava, e di Vincenzo Zoccano, presidente del Forum italiano sulla disabilità.

A parte loro, i 5 Stelle avranno molti curriculum e molte fedine penali da vagliare. Dopo l' ex senatore Elio Lannutti, ha proposto la propria candidatura un altro ex Idv, Pierfelice Zazzera, già deputato, coinvolto in un paio di vicende giudiziarie, per un' accusa di molestie poi archiviata e per diffamazione. Il caso di Proto rivela l' incubo del M5S di trovarsi inzeppato di impresentabili, sia dal punto di vista giudiziario sia semplicemente in quanto ennesimi cultori del complotto delle scie chimiche.

LUIGI DI MAIO E FIDANZATA

Ecco perché il M5S si prenderà qualche giorno prima di confermare i candidati ufficiali, consapevole di dover combattere la percezione di essere diventato un taxi per entrare in Parlamento e un ufficio di collocamento.

DANILO TONINELLI