PROVACI ANCORA, STEFANO – ANNUNCIO IMMINENTE DEL CENTRODESTRA: PARISI SARA’ IL CANDIDATO COMUNE PER LA REGIONE LAZIO – DESTINATO ALLA SCONFITTA (PIROZZI COSA FARA’?), SI ERA APPENA SCAGLIATO CONTRO BERLUSCONI PER AVERLO ESCLUSO A FAVORE DEI CENTRISTI E DELL'INCIUCIO FUTURO COL PD. SI FARA' DARE UN INCARICO GOVERNATIVO?

Mario Ajello per Il Messaggero

Potrebbero annunciarlo ufficialmente già oggi il nome del candidato governatore del Lazio per il centrodestra: Stefano Parisi. Lui dice che ci sta ancora pensando. Ma i tempi sono strettissimi e Berlusconi, Salvini e Meloni hanno fretta di chiudere.

Il leader del Carroccio è pronto a dire di sì: «Basta che si chiude questa telenovela». E del resto per quanto sia un moderato Parisi, leader di Energie per l'Italia, è già stato candidato per il centrodestra come sindaco di Milano.

L'operazione Parisi, che è romano e si divide tra la Capitale e Milano, è stata condotta da Ignazio La Russa e Fratelli d'Italia è favorevole. Berlusconi idem. Parisi in cambio - visto che la partita è impossibile e la vittoria di Zingaretti quasi certa - avrebbe per il suo movimento garanzie dal centrodestra sulle politiche. Il sì alla candidatura da parte di Parisi, tecnico-politico di provenienza socialista, viene dato in arrivo nelle prossime ore.

