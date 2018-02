PUNTATE L’OROLOGIO: ALLE 18 NUOVE RIVELAZIONI DELLE 'IENE' SULLA RIMBORSOPOLI GRILLINA - VA ONLINE LA SECONDA PARTE DELL'INCHIESTA DI FILIPPO ROMA. IL SITO DELLA TRASMISSIONE ANNUNCIA "NUOVE RIVELAZIONI". GIGGINO STAI SERENO...

II PARTE: LE IENE BECCANO I GRILLINI CHE INTASCANO I SOLDI

https://www.iene.mediaset.it/2018/news/oggi-alle-18-nuove-rivelazioni-sul-caso-rimborsopoli-a-5-stelle_299.shtml

i furbetti del bonifico le iene su m5s 2

L’appuntamento è per oggi alle 18 sul nostro sito. Dopo lo scossone scatenato dalla pubblicazione del primo servizio della Iena Filippo Roma e dell’autore Marco Occhipinti sulle false restituzioni di parte dello stipendio di alcuni parlamentari del M5S, è prevista per oggi alle 18 la pubblicazione del seguito dell’inchiesta. E’ salito a dieci il numero dei parlamentari grillini coinvolti nello scandalo “Rimborsopoli”. Le Iene, grazie a una fonte e al controllo dei documenti, hanno svelato che diversi parlamentari effettuavano il bonifico per la restituzione di parte del loro stipendio al Fondo per il microcredito, come previsto dalle regole dei 5 Stelle, ma poi lo cancellavano subito dopo. Così mandavano la ricevuta di un bonifico andato a vuoto.

i furbetti del bonifico le iene su m5s 1

L’ammanco, secondo il candidato premier del Movimento, ammonterebbe a 800.000 euro. Lunedì abbiamo dato un ulteriore aggiornamento all’inchiesta, pubblicando la lista dei “primi dieci parlamentari” che secondo la nostra fonte avrebbero falsificato il bonifico per trattenersi i soldi. Oggi il secondo appuntamento della nostra inchiesta, in cui verranno fatte ulteriori rivelazioni sullo scandalo “Rimborsopoli”.

La legge sulla par condicio non ci permette di mostrare le inchieste che tocchino forze politiche prima delle elezioni del 4 marzo. E’ per questo che abbiamo deciso di pubblicare il lavoro di Filippo Roma e di Marco Occhipinti sul nostro sito. L’appuntamento è per oggi, giovedì 15 febbraio, alle 18. Possiamo solo dirvi che ci saranno ulteriori rivelazioni. Non mancate.

filippo roma delle iene becca carlo martelli i furbetti del bonifico le iene su m5s 3 filippo roma delle iene becca carlo martelli