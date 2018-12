4 dic 2018 19:40

PUNTURE DI (BRUNO) VESPA – “SALVINI È IL SUCCESSO PIÙ SORPRENDENTE, HA GIÀ GOVERNATO E VIENE DA UNA LUNGA ESPERIENZA, È RIUSCITO IN UN CAMBIO DI ROTTA NON FACILE. DI MAIO? UN RIVOLUZIONARIO DI PROFESSIONE, ANCHE SE IN GIACCA E CRAVATTA” – “PER LORO SONO COME NOÈ. HO 50 ANNI DI POLITICA ALLE SPALLE QUINDI MI CHIEDONO CONSIGLI. GIUSEPPE CONTE HA UNA PAZIENZA INFINITA…"