19 ott 2018 10:34

QUANDO C’E’ DA MENARE SULL’ITALIA, L’AUSTRIA E’ SEMPRE IN PRIMA FILA - IL CANCELLIERE KURZ DA’ FIATO AGLI EURO-FALCHI: “COME UNIONE EUROPEA, NON SIAMO DISPOSTI AD ACCETTARE IL RISCHIO DI CARICARCI QUESTO DEBITO PER L'ITALIA...” - LO SPREAD VOLA A 340 PUNTI BASE - SALVINI FA IL POMPIERE: “DOMANI VOLO A ROMA PER RISOLVERE I PROBLEMI, BASTA LITIGI”