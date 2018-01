QUANTO DURA IL TOYBOY DELL'ELISEO? - MACRON PRIMA T'INVITA POI TI UMILIA IN CONFERENZA STAMPA: L'AVEVA FATTO CON PUTIN, IERI HA BISSATO CON ERDOGAN - IL SULTANO DI ISTANBUL ERA A PARIGI PER SGANCIARE MILIONI IN CAMBIO DEI MISSILI, E MACRON HA TENUTO A SPECIFICARE CHE L'ILLIBERALE E DISPOTICA TURCHIA È BUONA PER COMPRARE LE NOSTRE ARMI MA ''NON PUÒ ENTRARE IN EUROPA''

macron attacca putin a versailles

1.MACRON A VERSAILLES BASTONA PUTIN PER LE FAKE NEWS E LE INGERENZE RUSSE

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/29/macron-incontra-putin-versailles-tensioni-sulle-interferenze-russe-nella-campagna-elettorale-per-leliseo/3622240/

(maggio 2017)

2.PARIGI, SCINTILLE MACRON-ERDOGAN "ANKARA NON PUÒ ENTRARE NELLA UE"

Leonardo Martinelli per ''la Stampa''

Recep Tayyip Erdogan lo aveva ammesso pochi giorni fa: «Il nostro Paese deve aumentare il numero degli amici e ridurre quello dei nemici». Scalpitante, disposto a mediare e a riempire i sempre più numerosi vuoti di potere a livello internazionale dell' era Trump, Emmanuel Macron non se l' è fatto dire due volte: ha ricevuto ieri a Parigi il leader turco.

erdogan macron

Bel colpo per Erdogan: dopo il tentato putsch militare dell' estate 2016 e la successiva repressione, a parte Bruxelles, era riuscito a visitare solo due capitali europee defilate, Atene e Varsavia. Il presidente francese non poteva risolvere con la bacchetta magica gli enormi problemi che dividono Ankara dall' Unione. Ma è riuscito a ricostituire un canale di comunicazione con un interlocutore che sulla Siria, in rapporto all' Iran e in generale a livello strategico, ha un peso importante.

erdogan macron

Certo, nel mirino dei difensori della democrazia, che a Parigi avevano già scatenato diverse polemiche alla vigilia della visita, Macron sull' argomento non ha potuto transigere. Alla fine del pranzo e di un lungo colloquio con Erdogan, nella conferenza stampa comune ha detto che «le recenti evoluzioni in Turchia nel campo dei diritti dell' uomo escludono ogni passo in avanti nelle trattative per l' adesione all' Unione europea».

Ha chiesto al suo omologo «il rispetto dello Stato di diritto» e gli ha consegnato una lista di nomi di giornalisti e di docenti universitari, che si troverebbero in carcere ingiustamente (Erdogan ha promesso di verificare). Lui ha ribattuto che il suo Paese «è stanco di aspettare nell' anticamera dell' Europa» : il negoziato è iniziato nel lontano 2005.

EMMANUEL MACRON MATTEO RENZI

Ecco, l' incontro di ieri si sarebbe potuto chiudere qui, un sostanziale muro contro muro. Ma così non è stato. Il pragmatico Macron ha proposto di «ripensare la nostra relazione non in un processo d' integrazione ma nel contesto di un partenariato», mentre Angela Merkel in settembre aveva chiesto di chiudere il processo d' adesione, punto e basta. Non solo: Macron ha definito «esemplare» la cooperazione tra Parigi e Ankara nell' antiterrorismo. E ha annunciato la firma di un accordo per lo sviluppo di un sistema di difesa aerea e missilistica a lungo raggio, affidato a un consorzio franco-italiano, Eurosam, in cui è coinvolto il gruppo Leonardo.

La recente intesa fra Turchia e Russia per l' acquisto di quattro sistemi S-400 aveva fatto pensare che lo strappo tra Ankara e la Nato fosse ormai irrecuperabile. Ma il contratto con Eurosam cambia le carte in regola: scattano ora 18 mesi per sviluppare questo sistema, prima di arrivare a un nuovo accordo per la produzione.

Quanto alla Siria, il presidente francese ha ribadito la sua diffidenza rispetto al processo di pace di Astana, pilotato da Russia, Iran e Turchia : lui è favorevole a un «gruppo di contatto» che riunirebbe i principali attori regionali e i rappresentanti del consiglio di sicurezza dell' Onu.

macron

Ebbene, ieri Erdogan ha annunciato che, sulla crisi siriana, organizzerà in febbraio in Turchia una riunione dei ministri degli Esteri di alcuni Stati occidentali (Usa, Francia, Germania, Regno Unito e Italia, oltre che della Ue), del suo Paese e di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Qatar. È risaputo che Erdogan, al pari di Macron (e a differenza di Vladimir Putin), diffida di Bashar al-Assad.

Anche rispetto all' Iran, con il quale Macron vuole imporsi come mediatore dell' Occidente, dopo che Trump ha instaurato la politica del pugno duro, il Presidente francese potrebbe avere bisogno del sostegno turco. Insomma, ieri a Parigi non è avvenuto nessun miracolo. Ma è sbocciato un dialogo. Che forse porterà dei frutti.