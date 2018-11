QUASI AMICI – È UFFICIALE: PUTIN E TRUMP AVRANNO UN “BREVE INCONTRO BILATERALE” A MARGINE DEL G20 DI BUENOS AIRES – TRUMP ATTENDE UN RAPPORTO COMPLETO DEGLI SPECIALISTI PER CAPIRE COSA È SUCCESSO NELLO STRETTO DI KERCH DOMENICA - LA TENSIONE SUI CIELI DELLA CRIMEA CRESCE: DA OGGI IN UCRAINA VIGE LA LEGGE MARZIALE, I RUSSI SCHIERANO UN SISTEMA ANTI-AEREO IN CRIMEA VELIVOVI NEL RAGGIO DI 400 CHILOMETRI

1 – CREMLINO, CONFERMATO INCONTRO PUTIN-TRUMP A G20

trump e putin 3

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo Usa Donald Trump avranno un "breve incontro bilaterale" a margine del G20 di Buenos Aires e poi i negoziati proseguiranno con la partecipazione delle delegazioni "per circa un'ora". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. La durata dell'incontro 'faccia a faccia' dipenderà ad ogni modo "interamente dai leader". Peskov ha ribadito che Washington ha confermato l'incontro.

2 – RUSSIA -USA, TENSIONE SUI CIELI DELLA CRIMEA

Giuseppe D' Amato per “il Messaggero”

battaglia navale nello stretto di kerch russia ucraina 4

I preparativi per l' incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump al G20 di Buenos Aires vanno avanti. Così il consigliere presidenziale Jurij Ushakov che ha segnalato il desiderio di Mosca di usare i canali diplomatici diretti piuttosto che i mass media. In un' intervista il presidente americano aveva posto in dubbio l' appuntamento argentino lungamente atteso per la scaramuccia di domenica a Kerch.

poroshenko

Putin e Trump vorrebbero trovare il modo per uscire dal vicolo cieco in cui si trovano le relazioni bilaterali sia per lo scandalo Usa Russiagate sia per la situazione internazionale. I temi all' ordine del giorno, è stato spiegato da Ushakov, riguardano anche il possibile ritiro di Washington dal trattato Inf del 1987 sui missili a medio e corto raggio, la guerra civile in Siria e le questioni nucleari iraniana e nordcoreana.

battaglia navale nello stretto di kerch russia ucraina 3

La Casa bianca - è stato reso noto dallo stesso Trump - sta attendendo un rapporto completo di un team di propri specialisti, per capire cosa sia successo domenica davanti alla penisola della Crimea con il sequestro di tre navi ucraine da parte dei russi, prima di confermare l' appuntamento del primo dicembre a Buenos Aires. A Kiev nel frattempo il presidente Petro Poroshenko si è lamentato che il capo del Cremlino non abbia risposto ad una sua telefonata per chiarire l' accaduto.

trump putin nyt

«Come vedete ha denunciato il leader ucraino mostrando fotografie della propria intelligence la quantità di tank russi nelle basi, dislocati attorno ai nostri confini, è aumentata di tre volte. Possibili manovre non li giustificano».

IL BRACCIO DI FERRO

Kiev sta prendendo contromisure, ma tutti gli attori in campo si preparano ad una possibile prova di forza. Un quarto sistema anti-aereo S400, ha comunicato il ministero della Difesa federale, sarà dislocato «a breve» in Crimea. Questo gioiellino russo è capace di colpire 36 velivoli nemici e missili balistici in un raggio di 400 chilometri.

battaglia navale nello stretto di kerch russia ucraina 2

La fregata Vice Ammiraglio Zakharin è stata inviata dal Mar Nero a quello di Azov. Fonti occidentali hanno reso noto che un aereo-radar americano ha volato alcune ore nei pressi della penisola contesa tra Russia ed Ucraina. Qui i 24 marinai a bordo delle imbarcazioni sequestrate sono stati incriminati per aver «attraversato illegalmente» il confine con «l' uso o la minaccia di usare violenza». Resteranno agli arresti per due mesi.

In Ucraina, intanto, la legge marziale resterà in vigore per un mese e riguarderà 10 regioni di confine con la Russia, poiché secondo Poroshenko il suo Paese è sotto minaccia di una «guerra su larga scala» con il potente vicino.

mappa dello stretto di kerch proteste contro l'ambasciata russa a kiev proteste contro l'ambasciata russa a kiev 4

l'incidente tra una nave russa e una ucraina nello stretto di kerch il ponte sullo stretto di kerch fatto da putin