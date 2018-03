CON QUELLA BOCCA SILVIO PUO’ DIRE CIO’ CHE VUOLE - L'EX DENTISTA DI BERLUSCONI A ‘OGGI’ : “NON È COLPA MIA SE L’EX PREMIER HA I DENTI TROPPO BIANCHI E PROBLEMI DI FONETICA. SE SI SBAGLIA LA POSIZIONE DEGLI INCISIVI, COMPAIONO SIBILI E FARFUGLIAMENTO. MAGARI BERLUSCONI NON HA DATO LA POSSIBILITA’ ALL’ATTUALE DENTISTA DI FINIRE IL SUO LAVORO”…

Da www.oggi.it

berlusconi denti bianchi

«Sui social mi hanno dato dell’incompetente e allora devo uscire allo scoperto: dal giugno del 2017 non sono più il dentista di Berlusconi», dice a OGGI Massimo Mazza, che per 17 anni ha curato la dentatura del leader di Forza Italia. Le critiche sono venute perché negli ultimi mesi il sorriso di Silvio Berlusconi è stato al centro di un curioso dibattito odontoiatrico-elettorale.

Secondo alcuni è bianco al limite della catarifrangenza, sghembo, con un sovraffollamento di denti che impedisce il regolare fluire dell’eloquio. «Si è sottoposto a una “riabilitazione protesica completa”. Quando si fanno questi lavori può capitare di perdere la strada. Se la forma e il volume dei denti non sono consoni alla conformazione anatomica del soggetto, sorge un problema di fonetica. Se si sbaglia la posizione degli incisivi, compaiono sibili e farfugliamento», spiega Mazza a OGGI, giustificando il collega:

berlusconi denti bianchi

ex dentista di berlusconi massimo mazza

«Magari Berlusconi non gli ha dato la possibilità di finire il lavoro: è impegnato 24 ore su 24, sguscia via come un’anguilla. Io ero stato chiaro con lui: “O mi concedi il tempo di cui abbiamo bisogno o non facciamo nulla”». Che di Berlusconi dice: «Gli devo moltissimo, mi ha aiutato durante una parentesi difficile della mia vita. Ovviamente, la mia carriera prosegue anche senza di lui, non gli serbo rancore: ho solo un po’ di malinconia per aver perso un amico, quasi un padre».

FRANCESCA PASCALE E SILVIO BERLUSCONI AL MATRIMONIO DI CATIA POLIDORI ex dentista di berlusconi massimo mazza