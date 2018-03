E QUESTE NON SONO “INGERENZE”? - IL “NEW YORK TIMES” ATTACCA IL FILO-RUSSO DAVIDE CASALEGGIO: “È UNA SPECIE DI MAGO DI OZ CHE GUIDA IL PARTITO ALLA CONQUISTA DEL POTERE. LA SUA AZIENDA HA OSPITATO E GUADAGNATO ENTRATE PUBBLICITARIE DA SITI WEB DISSEMINATI DI TEORIE COSPIRATORIE E NOTIZIE FALSE. USA LUIGI DI MAIO PER…”

Da “Libero Quotidiano”

DAVIDE CASALEGGIO IN PISCINA

A quattro giorni dalle elezioni italiane, il New York Times ha scoperto Davide Casaleggio e ha indovinato la magagna. In un lungo articolo dal titolo «L'uomo del mistero che gestisce nell' ombra i Cinque Stelle», il giornalista americano Jason Horowitz scrive: «Potrebbe essere l' uomo più potente d' Italia, ma pochi sanno chi è. Gli ambasciatori stranieri lo cercano, anche se non ha cariche pubbliche. Sostiene di essere un semplice membro di un movimento politico, offrendo assistenza tecnica gratuita, ma chi lo critica sostiene che lui e la sua piccola società milanese controllino voti, candidati e politiche del maggior partito del paese».

BEPPE GRILLO E DAVIDE CASALEGGIO

Del demiurgo invisibile dei Cinque Stelle tutto stona, per il New York Times: «È una specie di mago di Oz che guida il partito alla conquista del potere () sta scombussolando l' establishment europeo presentando un partito ribelle fondato su internet che potrebbe cambiare la politica italiana».

LUIGI DI MAIO DAVIDE CASALEGGIO

Casaleggio «usa il candidato premier Luigi Di Maio per trasformare un movimento di protesta in un partito di governo». In realtà, scrive Horowitz, «mentre i Cinque Stelle si presentano come un'assemblea fondata su una democrazia senza filtri, si comporta come il più opaco fra i partiti italiani»; Casaleggio viene descritto come un uomo «enigmatico, che detiene il controllo assoluto e domina le dinamiche con la sua società di Information Technology, in un' era in cui la rete è bersagliata da hacker, fake news e interessi nascosti».

DAVIDE CASALEGGIO

Insomma, il Grande Fratello di un partito orwelliano che minaccia gli equilibri europei. «La sua azienda», continua il NYT, «ha ospitato e guadagnato entrate pubblicitarie da siti web disseminati di teorie cospiratorie e notizie false». Horowitz nota anche che la politica del partito su euro, immigrazione, vaccini e Russia è impossibile da decifrare, così come gli scandali sulle liste elettorali hanno rafforzato i dubbi sulle capacità dei pentastellati di gestire la terza economia dell' eurozona. Dubbi che a il quotidiano dovrà tenersi: Casaleggio, contattato per un' intervista, ha detto di non credere nella carta stampata, e così intervistare il creatore della «new italian utopia» rimarrà l' unica utopia sicura.