24 nov 2018 17:55

LA QUESTIONE CONI STA DIVENTANDO SEMPRE PIÙ LA QUESTIONE MALAGO’. IL TANTO STROMBAZZATO INCONTRO CHIARIFICATORE CON GIORGETTI NON C’È ANCORA STATO E SE NON FOSSE PER LA DISCRETA MA ATTIVISSIMA AZIONE DEL SUO TUTOR GIANNI LETTA, GIOVANNINO STAREBBE GIÀ DA GIORNI AD OCCUPARSI DEI VECCHIETTI DEL CIRCOLO ANIENE - LA SOLUZIONE IN CUI SPERA “MEGALÒ” È CHE LA RIFORMA GIORGETTI ENTRI IN VIGORE DOPO LA SUA SCADENZA….