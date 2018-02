QUI BAGATTA CI COVA - "NON FARÒ IL MINISTRO DELLO SPORT IN UN GOVERNO DEL M5S" - IL GIORNALISTA E CONDUTTORE TV SPIEGA CHE AL MOMENTO NON CI SONO LE CONDIZIONI PER ACCETTARE L'OFFERTA DEI 5 STELLE

Margherita Conte per il Giornale

Guido Bagatta ringrazia ma rifiuta l'offerma di Luigi Di Maio: "Non farò il ministro dello Sport del Movimento 5 Stelle".

Luigi Di Maio ci crede davvero nella vittoria alle elezioni di domenica 4 marzo, tanto che presenterà la squadra di governo prima ancora che gli italiani vadano alle urne. Per il momento ha dato due nomi: quello del generale dei carabinieri Sergio Costa all'Ambiente e quello del giornalista Guido Bagatta allo Sport. In più ha annunciato di aver scelto tre donne per l'Interno, gli Esteri e la Difesa. Senza però specificare chi siano.

Ma qualcosta sta andando storto prima ancora di cominciare. Bagatta ha infatto rifiutato l'offerta del pentastellato. All'agenzia Adnkronos, il giornalista ha confessato: "Non nascondo che ci sia stato un piacevole confronto con Luigi Di Maio, che ringrazio per la stima e la fiducia dimostrata nei miei confronti. Insieme abbiamo però deciso che, per una serie di problematiche legate alla mia attività di giornalista e imprenditore, non ci sono al momento le condizioni, specialmente temporali, per ipotizzare un impegno istituzionale così importante". Niente da fare. Di Maio dovrà trovare un nuovo ministro allo Sport.

