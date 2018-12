"L'ITALIA CONTRO BRUXELLES? UN INCUBO SANGUINOSO CHE RISCHIA DI CAUSARE LA FINE DELL’EURO" – L’ATTACCO AL NOSTRO PAESE SUL MAGAZINE CONSERVATORE INGLESE ‘SPECTATOR’ CHE DEFINISCE LA BREXIT SOLO "UN MAL DI TESTA" – LA PROFEZIA: "LA FINE DEL QUANTITATIVE EASING DELLA BCE LASCERÀ L'ITALIA COMPLETAMENTE ALLA MERCÉ DEI MERCATI…"

Luca Romano per il Giornale

Questa volta l'attacco sull'Italia arriva dall'Inghilterra. Mentre Londra è alle prese con una difficile uscita dall'Unione Europea, i giornali d'oltremanica puntano il dito contro l'Italia.

E così Nicholas Farrell Su Spectator fa un paragone tra la Brexit e il braccio di ferro tra il nostro governo e l'Ue. Da un lato definisce la Brexit solo un "mal di testa", dall'altro etichetta la situazione italiana come "incubo sanguinoso" per l'Europa. "Nel tentativo di cercare di allontanarsi dall'austerità, il governo italiano ha proposto un bilancio che va oltre le normative dell'UE sugli importi della spesa pubblica e del debito. Non c'è niente di particolarmente Corbynista, o anche venezuelano, in questa manovra. Il piano è di portare il deficit a un misero 2,4 per cento del PIL. Questo, tra l'altro, consentirebbe all'Italia per la prima volta di fornire un sussidio economico ai cittadini che non trovano lavoro".

Parole dure che annunciano l'opinione chiara dello Spectator sul duello rusticano tra Bruxelles e Roma: "È un incubo sanguinoso che rischia di causare la fine dell'Euro". A questo punto arriva una sorta di profezia sul futuro del nostro Paese: "La fine del Qe della Bce lascerà l'Italia completamente alla mercé dei mercati, intrappolata in un'unione monetaria disfunzionale che non è sostenuta dall'unione politica".Per Farrel gli ingredienti per la "ricetta del disastro" (così la chiama lui) ci sono tutti.

