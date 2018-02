"LA MELONI CAMBI SLOGAN: PRIMA GLI ITALIANI CHE FOTTONO ALTRI ITALIANI” – SAVIANO ATTACCA SUL CASO PASSARIELLO E LA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA AFFONDA: "HAI COPIATO…" - SCAZZO EPICO SU TWITTER, LO SCRITTORE: “DAL SUO SEGUITO CAMPANO AVRA’ALTRE SORPRESE" - E LA MELONI: "PERCHE’ SA COSE DI QUESTA INCHIESTA CHE ALTRI NON SANNO?"

Da il Giornale

Saviano

Duello tra Roberto Saviano e Giorgia Meloni. Lo scrittore, in merito all'inchiesta sulla terra dei fuochi che coinvolgerebbe Luciano Passariello, candidato alla Camera per Fratelli d'Italia, twitta: «Alla luce dei fatti gravi che coinvolgono Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni dovrebbe cambiare il suo slogan in Prima gli italiani che fottono altri italiani».

Un tweet ironico a cu irisponde, sempre con l'ironia, la stessa leader di Fratelli d'Italia: «...Disse quello che ha fatto i milioni con un libro fottendosi gli articoli dei quotidiani. Condannato in via definitiva». Il riferimento è alla condanna in via definitiva del settembre 2017 per plagio che ha colpito l'autore di «Gomorra»

TWEET DI SAVIANO

Quelli che titolavano “Don Peppe Diana era un camorrista”? Ora capisco perché non disdegna i voti di Passariello. Ma lasciamo il piano personale e torniamo a quello politico, che evidentemente la spaventa: dal suo seguito campano avrà altre sorprese. Buona fortuna, ne ha bisogno.

IL MANIFESTO ELETTORALE DI GIORGIA MELONI

TWEET DI MELONI

Perché lei sa cose di questa inchiesta che altri non sanno? E come avrebbe avuto informazioni riservate della procura?