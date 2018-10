"SAVIANO DA MACRON ALL'ELISEO? CHI SI SOMIGLIA, SI PIGLIA" – SALVINI ANCORA CONTRO LO SCRITTORE: "SPERIAMO CHE IL PRESIDENTE FRANCESE NON CE LO RIMANDI INDIETRO. LIBERTE’, PUBBLICITE, TIENILOTE’" - LA REPLICA DI SAVIANO IN DIALETTO NAPOLETANO: “SALVI’, SCINNM A CUOLL” (LASCIAMI IN PACE). MA FORSE E’ BENE CHE CONTINUI A FARE IL CIALTRONE CON ME. FARA' MENO DANNI AL PAESE..."

Da Libero Quotidiano

saviano da fazio

Con l'Europa in pausa per il weekend, oggi sabato 6 ottobre è andata in scena la sciarada tra Matteo Salvini e Roberto Saviano. L'Europa, a dire la verità, un po' c'entra: nel senso che lo scrittore di Gomorra ha ricevuto un invito all'Eliseo dove siede uno degli "acerrimi nemici" del nostro ministro dell'Interno: quell'Emmanuel Macron che ci fa da mesi la predica sui migranti ma in casa non se ne vuole prendere (quasi) nessuno.

Una occasione più unica che rara di poter 'impallinare' due piccioni con un solotweet, per il ministro dell'Interno. Che, armato di smartphone e dita caldissime, ha preso la mira e ha scritto: "Saviano promuove il suo libro andando a Parigi ad abbracciare Macron. Chi si somiglia si piglia". Ma la parte migliore arriva dopo: "Speriamo solo che Emmanuel non ce lo rimandi indietro come fa con gli immigrati. Liberté, pubblicité, tieniloté...".

salvini da gerardo greco 2

Tempo qualche ora, e a Salvini è arrivata la replica non di Macron, ma di Saviano: "Per esprimere meglio il mio sentimento, chiedo ai napoletani terroni (così ci definiva il ministro della Mala Vita) di tradurle questa semplice frase: 'Salvì, scinnm a cuoll'". Che, per chi non mastica la lingua napoletana, significa 'Salvini, lasciami in pace', seguita dalla stoccata: "Ma forse è bene che continui a fare il cialtrone con me, farà meno danni al Paese". Oltre agli insulti, Saviano mostra una gran faccia tosta: chiede a Salvini di lasciarlo stare. Proprio lui: da che pulpito...

roberto saviano contro matteo salvini 6 roberto saviano contro matteo salvini 2 roberto saviano contro matteo salvini 5 roberto saviano contro matteo salvini 4 IL COMMENTO DI SAVIANO AL POST DI SALVINI saviano maglietta rossa