Mi state sommergendo di messaggi di affetto: Grazie! Andiamo avanti #ATestaAlta ps Dicono che in Tribunale sarei “scoppiata in un pianto liberatorio”. Non è vero. Ad un sindaco uomo non lo avrebbero mai detto...

La sindaca #Raggi assolta, 2 milioni 873 mila romani condannati a due anni e otto mesi di soggiorno obbligato.

E pe festeggià, giro de differenziata pe tutti #Raggi

La Raggi assolta scoppia in lacrime: "Me tocca rifa' l'albero di Natale". [@fabriziottavian]

La #Raggi è stata condannata a restare al suo posto.

9-11-2018 #DiMaio : "In caso di condanna, la #Raggi verrà espulsa!"

10-11-2018 Di Maio: "Forza #Virginia, contento di averti sempre difeso!" [@GilliFab] #RaggiAssolta #M5S #GovernoDelCambiamento

Fa tenerezza vedere all’improvviso quanti big a 5stelle avessero da qualche parte una foto con la Raggi da mostrarci

#Raggi assolta, felice per lei. Ora sia la politica a licenziarla per manifesta incompetenza #forzaRoma

Assolta la #nonsindaca. Roma condannata ad altri due anni mezzo senza sindaco. Magistratura spietata.

Basta sciacallaggi, Virginia Raggi è stata assolta a 370 gradi

Contento per l’assoluzione della Raggi. Sempre più convinto che se ne debba andare per l’incapacità dimostrata nel governo della città

La #Raggi assolta, ma Di Maio attacca i "giornalisti d'inchiesta, cani da riporto dei mafiosi". Ora chi scrive ha mandato con le sue inchieste in galera Marra. E colleghi dell'Espresso sono sotto scorta per aver svelato Mafia Capitale prima dei pm. Da Di Maio parole da regime.

Caso #Raggi, per il #M5S la colpa è dei giornali: "Sciacalli, costringono i nostri elettori a imparare a leggere!". ( Massimiliano Manduchi @manducrab )

E quelli prostituiti a Salvini per avere le poltrone osano dare delle “puttane” agli altri?

