"TRUMP? UN FOTTUTO IDIOTA" - LA BORDATA DI MURDOCH CONTRO IL PRESIDENTE AMERICANO – EPPURE LA “SUA” FOX E’ UNA DELLE POCHE TV APPREZZATE DALLA CASA BIANCA – IL GIUDIZIO DELLO SQUALO SU DONALD CHE NON CAPISCE CHE I BOSS DELLA SILICON VALLEY, DA APPLE A GOOGLE, HANNO DISPOSTO DI OBAMA PER 8 ANNI. "NON HANNO BISOGNO DEL TUO AIUTO"

Andrea Riva per Il Giornale

l abbraccio di donald trump e rupert murdoch

Che Donald Trump non sopporti i media (che a loro volta ricambiano) è cosa nota. In un libro intitolato Fire and Fury: Inside the Trump White House di Michael Wolff viene riportato un insolito aneddoto. Il 14 dicembre del 2016 il futuro presidente americano incontra alcuni dei più importanti dirigenti della Silicon Valley: rappresentanti di Alphabet (a cui fa capo Google), Apple, Facebook e Microsoft.

trump e murdoch

Come riporta l'Agi, si discute delle eventuali conseguenze dei provvedimenti sui visti, identificati con la sigla H-1B. Un argomento che interessa da vicino le compagnie hi-tech americane dato che, proprio grazie ai visti, riescono a portare negli Stati Uniti "talenti stranieri".

DONALD TRUMP INCONTRA I BIG DELLA SILICON VALLEY

Dopo la riunione - secondo il racconto fornito da Wolff - Trump avrebbe chiamato Rupert Murdoch. Alla domanda sull'esito della riunione, il futuro presidente avrebbe risposto: "Oh, ottimo. Semplicemente ottimo. Davvero bene. Queste persone hanno bisogno del mio aiuto sul serio. Obama non le ha agevolate, troppe norme. Questa per me è davvero un'opportunità di aiutarle".

foxnews

Poi la risposta del magnate australiano: "Donald, queste persone hanno disposto di Obama per 8 anni. Praticamente hanno guidato l'amministrazione. Non hanno bisogno del tuo aiuto". Non appena Murdoch chiude la conversazione, esclama: "Che fottuto idiota".

Un giudizio molto forte nei confronti del tycoon, dato che tra i due i contatti sono costanti e che Fox News, che fa parte dell'impero del magnate australiano, rientra nei pochi mezzi di comunicazione che il presidente considera meritevoli di attenzione da parte del pubblico.

LA CENA DEI POTENTI DI INTERNET OBAMA Schmidt D Levinson T Chambers Doerr Ellison Hastings L Hennessy Bartz Costolo Zuckerberg Obama Jobs Westly Doerr ZUCKERBERG OBAMA