IL "WATER-GATE" DI TRUMP – QUANTI VOTI AVRA’ CONQUISTATO IL PRESIDENTE USA DOPO LA SUA INTEMERATA CONTRO GLI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI CESSO? UNA STRATEGIA, PIÙ CHE UNA DEBOLEZZA. UN MODO PER DIRE ALLA BASE DEI SUOI ELETTORI: SONO UNO DI VOI - PRIMA DI THE DONALD IL PRESIDENTE PIU’ SCURRILE E’ STATO NIXON, IL PRIMO A SDOGANARE IL TERMINE “SHIT”

Michele Farina per il Corriere della Sera

TRUMP

In spagnolo: «Países de mierda». In giapponese: «Paesi latrina», che in cinese diventa «spazzatura», mentre a Taiwan la traduzione è più poetica ma non meno spaventosa: «Paesi dove gli uccelli non depongono le uova». E così, ancora una volta, le parole di Trump fanno il giro del mondo. E aggiornano i vocabolari: fino all' altra sera per il Merriam-Webster «shithole» era un termine non pervenuto, l' Oxford Dictionaries lo definiva luogo «sporco e inospitale».

Dai meandri del parlato ai titoli di prima pagina, passando per l' Ufficio Ovale: pubblicare per intero o

con i «» di rito? Su questo punto in America forse mai prima d' ora una parolaccia aveva messo d' accordo (quasi) tutti.

Forse solo la Fox di Murdoch l' ha censurata con gli asterischi. La Nbc ha messo in guardia da «un linguaggio inappropriato per i più giovani». La linea l' ha dettata Martin Baron, il direttore del Washington Post : «Se lo dice il presidente, pubblichiamo alla lettera».

trump

Nel 1974 era stato il New York Times di Abe Rosenthal a sdoganare «shit»: «La merda la prendiamo solo dal presidente». Richard Nixon, con l' onda montante del Watergate, veniva citato mentre urlava ai suoi: «I don' t give a shit», chissenefotte, «fate muro», insabbiate tutto.

C' è una cosa che Trump non vuole (o non è in grado di) insabbiare, più delle «volgarità» che escono dalla sua bocca e via Twitter? Una strategia, più che una debolezza.

Un modo per dire alla base dei suoi elettori: sono uno di voi. Perché stupirsi?

RICHARD NIXON

Fu proprio il Washington Post , all' inizio della campagna elettorale, a contare le volte (più di 100) che il magnate aveva usato certe parole pubblicamente: «shit», «fuck», «ass», «asshole». Sugli altri candidati The Donald vinceva a mani basse. La preferita: «asshole» (str), la meno usata: «shit». Facendo crasi di entrambe, con quei «buchi» di mondo che appaiono opposti a una supposta sconfinata grandezza, ecco «shithole». La più cliccata di queste ore. In confronto, fanno sorridere le intemperanze verbali di Obama presidente quando definiva il rivale Mit Romney «bullshitter», «uno che dice stronzate». I fuorionda di George W. Bush che chiamava «asshole di prima grandezza» un reporter ostile.

Prima di Trump, il presidente più «scurrile» e registrato della storia fu proprio Nixon, che a porte chiuse definiva i messicani «disonesti» e gli italiani «svitati», mentre i neri vivevano «come un branco di cani» e «San Francisco era piena di checche».

Naturalmente, non sono le volgarità la violenza più grande. Non si lascia andare a parolacce Trump quando dice: «A che servono questi haitiani, cacciamoli via». E fa pensare la reazione in video di Phill Mudd della Cnn , che avendo sangue irlandese e italiano nelle vene si vanta di essere un «proud shitholer».

Orgoglioso di provenire da «Paesi di m...». Forse saranno i norvegesi, che Trump vorrebbe più numerosi sui lidi Usa, a sentirsi più a disagio di tutti.

richard nixon donald trump firma per spostare l ambasciata a gerusalemme