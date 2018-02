26 feb 2018 18:32

LA RAGGI ANTICIPA IL RITORNO DA CITTÀ DEL MESSICO DOPO LA FIGURACCIA DI UNA CITTÀ MESSA IN GINOCCHIO DALLA NEVE MENTRE LEI ERA IN MAGLIETTA A SGAMBETTARE IN BICICLETTA, CON L'ASSESSORE ALLA CULTURA A GESTIRE UNA MACCHINA CHE NON GLI COMPETE - LA SINDACA ERA SICURA CHE NON NEVICASSE (HA POTERI DIVINATORI?), E DUNQUE È PARTITA PER IL CENTRO AMERICA. PER POI DOVER CORRERE INDIETRO