RAI BRAGHETTARA – CIRCOLARE ELETTORALE DI VIALE MAZZINI A “BLOB”: NIENTE IRONIA SUI POLITICI. NEMMENO PER SCHERZO, SOLO NANI E BALLERINE E MALGIOGLIO – QUANDO BERLUSCONI DICEVA AL PROGRAMMA: “VOI AVETE BISOGNO DI ME E IO VI AUGURO DI AVERMI COME BERSAGLIO MOLTO A LUNGO". ERA IL 2007...

Antonio Dipollina per la Repubblica

Canal Grande Viva la Par Condicio. Lo slogan è di quelli paradossali ma è diventato dall' altra sera il grido di battaglia di quelli di Blob: finora, per le elezioni, si stava in par condicio, bastava assicurare uguale presenza video ai politici contrapposti, oscurare volti per scherzo o giocare in qualche modo secondo la formula del programma. Stavolta, con due mesi esatti di campagna elettorale che si preannuncia niente male, la Rai ha vietato ai blobbanti tutto quanto.

No politici, stop, dimentica (scritta in sovrimpressione "Blob Ri-pulito"). Nemmeno per scherzo, tanto meno per tentare satira, guai a osare accostamenti ironici. Zero assoluto e via con l' intrattenimento e basta. Prospettiva terribile per i seguaci del programma - con tutto il bene che gli si vuole, altre puntate piene di Cristiano Malgioglio, come successo l' altra sera, non si possono reggere.

Eppure la storia sono loro. La frase di Berlusconi a una troupe del programma "Voi avete bisogno di me e io vi auguro di avermi come bersaglio molto a lungo" è del 2007. Era tutto azzeccato, ma rovinato adesso da una improvvida e gelida circolare aziendale.