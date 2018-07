RAI DELLE MIE TRAME - SCONTRO DURISSIMO TRA LEGA E 5 STELLE - I GRILLINI DURI E PURI HANNO COSTRETTO GIGGETTO A BRUCIARE GIOVANNA BIANCHI CLERICI - AL TG1 FICO E COMPAGNI SOGNANO PETER GOMEZ, MENTRE DI MAIO STORCE IL SOPRACCIGLIO E RILANCIA LA GABANELLI, AMBEDUE INVISI A SALVINI - IL CAZZARO VERDE POI VUOLE CACCIARE ANTONIO DI BELLA, MENTRE MALAGÒ SI STA DANDO DA FARE PER PORTARE MARIO ORFEO A RAI SPORT

SALVINI DI MAIO FLINSTONES

DAGOREPORT

Scontro durissimo tra Lega e 5 Stelle per la conquista della Rai. Anche perché se nella Lega c’è un solo uomo al comando, nel Movimento 5 Stelle si fronteggiano due fazioni, almeno: i governativi di Di Maio/Casaleggio tampinati dai sinistri che fanno riferimento a Fico/Grillo - quelli che un giorno faranno cadere il governo.

I grillini duri e puri hanno costretto Giggetto a bruciare Giovanna Bianchi Clerici, leghista cara a Giorgetti, per la presidenza, facendo un favore così Forza Italia: occorre una maggioranza di due terzi per la nomina. Al Tg1 Fico e compagni movimentisti sognano Peter Gomez, direttore del sito del Fatto Quotidiano, mentre Di Maio storce il sopracciglio, e allora rilancia con la Gabanelli – ambedue invisi a Salvini.

fico di maio

Il Cazzaro verde poi vuole cacciare Antonio Di Bella, anche se il direttore di Rai News fa l’uno per cento di share. Mentre Malagò si sta dando da fare per portare Mario Orfeo a Rai Sport. L’ex dg si è pentito di aver detto no alle proposta di Cairo per la Gazzetta dello Sport.

