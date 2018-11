RAI, DI TUTTO DI PUS – IN ARRIVO ENTRO METÀ DICEMBRE I PIANI EDITORIALI E LE NOMINE DEI VICEDIRETTORI. SANGIULIANO INCREMENTA DI UN PUNTO LO SHARE DEL TG2 E GODE – FOA E SALINI VOGLIONO PUNTARE SUL WEB PER FAR NASCERE “RAIFLIX”, INTEGRANDO “RAINEWS24” E “RAIPLAY”. E CREARE UN CANALE H24 IN INGLESE PER RACCONTARE L’ITALIA GIALLOVERDE NEL MONDO

Marco Antonellis per “Dagospia”

marcello foa pippo baudo (6)

W la Rai: mentre appare sempre sempre più chiara la rinuncia da parte di Marcello Foa alla nomina di un Vicepresidente (anche se dalle parti di viale Mazzini si sussurra che non tutto è perduto e che forse la poltrona potrebbe essere recuperata in dicembre) Fratelli d'Italia fa sommessamente sapere che a questo punto per non aver avuto la "poltronissima" al fianco di Foa si aspetta almeno tre Vicedirettori di testata: "Se è stato accontentato il Cavaliere...." si sente dire in queste ore a Saxa Rubra.

L'incarico di Vicepresidente a Viale Mazzini era di colpo tornato in auge per scongiurare il pericolo di ritrovarsi alla guida della Rai la consigliera piddina Rita Borioni. Ipotesi che potrebbe verificarsi se il Tar, ritenendo fondato il ricorso presentato contro Foa, decidesse di sospenderlo dall'incarico: in base allo Statuto di Viale Mazzini a subentrargli dovrebbe essere proprio la Borioni in quanto consigliere più anziano.

gennaro sangiuliano (2)

Da qui è nata l'ipotesi di insediare Giampaolo Rossi in funzione di vicario. A proposito di Vicedirettori, siamo in grado di anticipare che arriveranno a breve, ovvero non oltre metà dicembre. Questo è l'ordine di scuderia che è stato impartito ai Direttori di Tg per la presentazione dei piani editoriali. Insomma prima delle ferie natalizie la nuova Rai gialloverde dovrà essere chiusa e impacchettata.

GIAMPAOLO ROSSI

Nel frattempo, tra i Direttori, chi si sta maggiormente distinguendo è Gennaro Sangiuliano: ha già fatto sapere che intende ripristinare lo storico TG2 della notte ma soprattutto in pochi giorni ha incrementato di un punto percentuale lo share del Tg2. Anche Antonio Di Bella (che si è incontrato recentemente con l'Ad Salini) non perde tempo: ha delegato il Vicedirettore Giancarlo Giojelli al rafforzamento del sito online di Rainews nella speranza che a breve possa esserci un rafforzamento della redazione web con l'innesto di nuovi redattori, forse provenienti anche dagli idonei del concorso del 2016 (i 100 vincitori sono già tutti assunti a tempo nelle varie redazioni nazionali e regionali anche se c'è più di qualche scontento).

Salini-Fabrizio-ok-600x400

"Finalmente, spiegano ambienti di governo, potremo vedere la rivoluzione gialloverde anche in Rai". Adesso, fanno notare le medesime fonti, comincia la sfida vera, sfida che nelle intenzioni di Cinquestelle e Leghisti si spingerà con forza anche sul terreno dell'online. Salini, a quanto si apprende, ha già iniziato lo screening di nomi e profili che dovranno accompagnare lo sviluppo di mamma Rai sul web.

La "mission" è quella di creare una piattaforma unica integrando Rainews 24 e Raiplay, creare cioè una vera e propria Raiflix per farsi valere sul mercato digital.

Altro grande obiettivo strategico che la RAI gialloverde metterà in campo con l'inizio del nuovo anno sarà quello di un canale che racconterà l'Italia nel mondo, un canale h24 targato Rai interamente in lingua inglese. A chiederlo a gran voce sono gli stessi vertici dei partiti gialloverdi Salvini e Di Maio.