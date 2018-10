RAI, DI TUTTO DI PUS – L’ACCORDO SULLE NOMINE È SALTATO DOPO LE RESISTENZE DI FEDERICA SCIARELLI A LASCIARE “CHI L’HA VISTO” – IL PROBLEMA È CHE SONO I 5 STELLE A DOVER DARE IL NOME PER IL TG1. SI TORNA A SPINGERE SUL DIRETTORE DI “FANPAGE” PICCININI, TRA LE PERPLESSITÀ DELL’AD SALINI – PROBABILE UN NUOVO INCONTRO TRA I DUE VICEPREMIER

Marco Conti per “il Messaggero”

FEDERICA SCIARELLI

«Non ne abbiamo parlato, ci pensano Salini e Foa», sostiene Matteo Salvini lasciando ieri pomeriggio palazzo Chigi dopo l' incontro con Luigi Di Maio. I due di carne al fuoco ne hanno molta e delle nomine a viale Mazzini dovrebbe occuparsi dopodomani il consiglio di amministrazione Rai. Le resistenze di Federica Sciarelli a lasciare Chi l' ha visto per la direzione del Tg1 hanno fatto saltare l' intesa raggiunta giorni fa a palazzo Chigi. Se non si occupa la casella per la testata ammiraglia del servizio pubblico è anche difficile sostenere che le altre restino invariate.

IL TOTO

francesco piccinini direttore fanpage

Il problema è che tocca ai Cinquestelle dover dare il nome per il Tg1 e alla Lega il via libera. Svanita la carta Sciarelli parte del Movimento è tornato a spingere per Francesco Piccinini, attuale direttore di Fanpage, un giornale online con sede a Napoli. Un nome che però continua a scontare le forti perplessità dell' ad e dello stesso Salvini che punta su risorse interne.

Salvo ulteriori slittamenti, che però lo stesso Salini vorrebbe evitare, al massimo entro domani mattina dovrebbero arrivare sui tavoli dei consiglieri di amministrazione i nomi con i curricula dei possibili direttori.

SCIARELLI

Ed è per questo che i due vicepremier potrebbero tornare a fare il punto sulla questione nel pomeriggio. Sulle direzioni delle reti sembrano esserci minori problemi. A Rai1 dovrebbe approdare con Marcello Ciannamea, attuale direttore dei palinsesti Rai, mentre a Rai2 Maria Pia Ammirati, attuale direttrice di Rai Teche o Ludovico De Meo, attuale vicedirettore di Rai1, in buoni rapporti con il M5S. A Carlo Freccero, potrebbe invece essere affidata la guida di un' apposita divisione creativa in attesa di nuovi format.

francesco piccinini direttore fanpage 1

A Rai3 resterebbe l' attuale direttore Stefano Coletta. Per il Tg1, svanita la Sciarelli, torna a circolare quello di Giuseppina Paterniti, attuale vicedirettore della Tgr e grande lavoratrice. In avvicinamento anche Giuseppe Carboni, attuale caporedattore della Rai che però è anche in ballo per la poltrona di direttore della radio attualmente affidata ad interim a Roberto Pippan. Al Tg2 la Lega vuole Giuliano Sangiuliano mentre al Tg3 resta Luca Mazzà. A guidare gli 800 giornalisti delle Tgr dovrebbero arrivare Alessandro Casarin - ora Rainews - e Roberto Pacchetti. Una coppia che dà il senso di quanta importanza i due partiti assegnano all' informazione locale, anche se poi tagliano i fondi all' editoria locale.

gennaro sangiuliano (2)

In attesa che la situazione si sblocchi, l' Usigrai ha organizzato per stamane un sit-in a viale Mazzini «contro l' immobilismo» e consegnerà ad ad, presidente e cda uno zainetto con una penna e una copia del Contratto di Servizio. Sul piede di guerra continua ad essere il Pd che con Michele Anzaldi continua a chiedere di vedere le schede dell' elezione di Foa a presidente e chiama in causa Roberto Fico. Se il presidente della Camera non permetterà la visione «ricorreremo al Consiglio di Giurisdizione presieduto dal deputato Pd Losacco».

GIUSEPPINA PATERNITI bruno luvera' 2 Giuseppina Paterniti bruno luvera' 4 bruno luvera' 3 Alessandro Casarin