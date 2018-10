RAZZI D'ARTIFICIO – “AL 99.9 PER CENTO MI ISCRIVO ALLA LEGA. MATTEO FA LE COSE CHE PENSO IO E SA QUELLO CHE VALGO: UNA VOLTA MI HA DETTO CHE SONO L’UNICO CHE PARLA CON I COREANI” – RAZZI SCATENATO A “LA ZANZARA”: “MI VOGLIO CANDIDARE ALLE EUROPEE. CON BERLUSCONI SONO AVVELENATO, ALTRO CHE INCAZZATO. MA COME, IO TI HO SALVATO E CHE CAZZO, MANCO UNA…”

Da “la Zanzara – Radio 24”

antonio razzi

“In Abruzzo non mi candido, dentro Forza Italia si stanno scannando tra loro, c’è una guerra totale. E poi ormai mi sono ripreso il cartellino, mi sono svincolato. Prima ce l’aveva Berlusconi adesso non più”.

Così Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia, a La Zanzara su Radio 24. Razzi annuncia: “Al 99,9 per cento mi iscrivo alla Lega. Matteo fa le cose che penso io. Sa quello che valgo, una volta mi ha detto che sono l’unico che parla con i coreani e può impedire una guerra. Mi voglio candidare alle Europee”.

Antonio Razzi e Kim

“Fino alle elezioni – dice Razzi - il mio cartellino era di Berlusconi, per l’affetto che avevo per lui. Sono avvelenato, altro che incazzato. Ma come, io ti ho salvato, sono passato da Di Pietro a Forza Italia e che cazzo, manco una telefonata, non sono un bambino ma un uomo di 70 anni che lavora da 53 anni.

RAZZI E SALVINI IN COREA DEL NORD

Dimmi pure: Antò, devo candidare altri. Voglio essere rispettato. Invece Berlusconi è diventato irraggiungibile, non lo sento da più di un anno, vive in una specie di ghetto, è inavvicinabile. Una cosa impressionante, un uomo libero che è sempre stato in contatto con la sua gente, ora è prigioniero”. E il vitalizio, i grillini lo hanno tagliato: “A me che me ne frega, io non faccio ricorso. Per fortuna ho anche la pensione svizzera di 42 anni di contributi. Qui dal Parlamento prendo 2600 euro netti, alla fine non è un grande vitalizio. Ne prendo solo 2600, me ne toglieranno 500. Che me frega, mangio una volta di meno”

antonio razzi in versione canterina (3) ANTONIO RAZZI BASHAR AL ASSAD antonio razzi selfie con berlusconi Antonio Razzi