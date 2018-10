RAZZI AMARI – “LA BOSCHI È UNA BELLA DONNA, SAREBBE ACCOLTA BENISSIMO DAL MIO AMICO KIM JONG UN” – L’EX SENATORE DI FORZA ITALIA A “RADIO2”: “DA FORZA ITALIA NON MI CHIAMA NESSUNO. MA CHI SI CREDONO DI ESSERE? HO SALVATO UN GOVERNO, MI MERITO UNA SPIEGAZIONE. L’UNICA SPERANZA CHE RESTI È BERLUSCONI. ALTRIMENTI VADO CON SALVINI, CHE MI HA GIÀ ALLERTATO PER LA POLITICA ESTERA”

Da "I Lunatici Radio2"

antonio razzi

Antonio Razzi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici"; condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Razzi ora si trova in Svizzera: "Qui è pieno di case chiuse, ci sono bar in cui si fa contatto, ma io non ci vado. Resto da 40 fedele a mia moglie". Razzi è pronto a passare alla Lega: "Ci sono il 99.9% di possibilità che io vada con Salvini. L'unica speranza che resti in Forza Italia è legata a Silvio Berlusconi. Se Silvio chiama rimango. E' impossibile quello che sta succedendo, è più di un anno che non lo sento.

Antonio Razzi

E' pieno di gente che lo circonda e lo filtra. Ma che cavolo si credono di essere? Io ho settant'anni, ho salvato un Governo, mi merito una spiegazione. E invece niente, non mi chiama nessuno, se ne fregano altamente. Un partito così non può andare avanti. Chiamo ogni giorno il centralino, mi dicono che passano la telefonata a Berlusconi, che poi verrò richiamato, e invece non mi richiama mai nessuno.

Antonio Razzi e Kim

Potevo essere l'orgoglio di Forza Italia, potevano dire che nel partito c'è un amico di Kim che in qualsiasi momento può riportare la pace nel mondo. E invece niente. Secondo me a Berlusconi non dicono nulla delle mie chiamate. Se non gliene frega niente di me me lo dica. Me ne vado con Salvini, l'unico che fa la politica accanto ai cittadini. Io sono Antonio Razzi! Io non sono uno straccio! Non sono il ciuccio che loro credono. Io sono Antonio Razzi. Di Antonio Razzi ce n'è uno solo".

RAZZI E SALVINI IN COREA DEL NORD

Salvini e Razzi si conoscono già. L'ex senatore rivela: "Per ora non c'è stato nessun contatto tra di noi, andrò in Senato, ci parlerò a quattro occhi. Gli chiederò se mi vuole o meno. Ma credo non ci siano problemi. Lui mi conosce, l'ho portato con me in Corea, mi ha già allertato per la politica estera, sa come lavoro, parlo con tutti i dittatori del mondo, porto la pace tra quelli che vogliono fare la guerra. Ho fatto diventare buono Kim. Era considerato da tutti come il cattivo del pianeta".

ANTONIO RAZZI BASHAR AL ASSAD

Razzi, poi, ha anche commentato le foto di Maria Elena Boschi: "E' una bella donna, la conosco. E' una bella femmina, è bella, non è del mio partito, politicamente la pensiamo differentemente, ma l'occhio vuole la sua parte. La Boschi sarebbe accolta benissimo dal mio amico Kim Jong Un a cena. Sicuramente le preparerebbe una bella cena coreana".

LERNER SALVINI RAZZI antonio razzi antonio razzi e matteo salvini in corea del nord razzi e salvini in corea del nord 1 massimo giletti con antonio razzi razzi e salvini in corea del nord 3 antonio razzi in versione canterina (3) razzi e salvini in corea del nord 4 parenzo con antonio razzi che canta la sua canzone famme canta parenzo melania rizzoli dago e antonio razzi