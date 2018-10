1 ott 2018 17:22

RECENSIONE DEL PIEDE DELLA BOSCHI BY OTTAVIO CAPPELLANI - ''GRAZIE ALLA TUA SEGNALAZIONE HO CONSULTATO WIKIFEET, ENCICLOPEDIA SULLA QUALE CONSULTO LE DONNE CHE POTREBBERO FARMI INNAMORARE. ECCO IL MIO RESPONSO: ALLUCE IPERMUNITO MA NON TROPPO, PRONTO A SCATTARE. LE DITA CHE SI CHIUDONO AD ARTIGLIO EVIDENZIANO ASCENDENZA CONTADINA. IL MIGNOLO SGOMITA, E METTE IN DUBBIO LA SUA BIONDAGGINE. IL PIEDE È DA CAPELLO ROSSO CELTICO, UNA WICCA CHE SI SPACCIA PER WALKIRIA. PER QUESTO TI DICO CHE…''