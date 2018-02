LA REGINA DEL CAZZEGGIO - VIDEO: ELISABETTA APPARE PER LA PRIMA VOLTA ALLE SFILATE DI LONDRA, ACCANTO ALLA REGINA DI GHIACCIO ANNA WINTOUR - CON ‘THE CROWN’ GLI INGLESI SI SONO RE-INNAMORATI DI LEI E HANNO CAPITO CHE È L’UNICA DELLA FAMIGLIA REALE A ESSERSI SACRIFICATA PER IL PAESE - HA 91 ANNI, IL MARITO FILIPPO È IN PENSIONE, E LEI FINALMENTE SE LA SPASSA: FA VIDEO BUFFI CON LA CORONA SULLA BBC, SCHERZA NEL DISCORSO DI CAPODANNO E GIRA PER EVENTI MONDANI

(ANSA) - In 65 anni di regno non aveva mai presenziato a una sfilata della London Fashion Week. Ma oggi la sovrana Elisabetta II ha fatto un'eccezione, accomodandosi in prima fila per godersi lo spettacolo delle creazioni dello stilista emergente Richard Quinn. In abito e giacca azzurro polvere impreziosito da cristalli Swarovski firmato Angela Kelly e lunghi guanti neri, Sua Maestà ha preso posto accanto alla direttrice di Vogue America, Anna Wintour, che non ha mai tolto i tradizionali occhiali scuri, particolare finito nel mirino dei social - che hanno fatto volare la notizia in testa ai trend - con tanto di polemica per la violazione dell'etichetta di corte.

La fortunata opportunità è toccata a Quinn, stilista di 26 anni, diplomato alla Central St. Martins nel 2016, al quale Elisabetta ha consegnato il Queen Elizabeth II Award, premio che porta appunto il nome della sovrana, dedicato ai migliori nuovi talenti britannici nella moda. "Dal tweed delle Ebridi al pizzo di Nottingham, fino naturalmente a Carnaby Street, la nostra industria è rinomata per la straordinaria abilità artigianale da molti anni e continua a produrre tessuti di eccellenza e progetti all'avanguardia", ha sottolineato la regina, 91 anni, lei stessa considerata un'icona di stile per le sue mise inconfondibili, che ha discusso con la Wintour dei capi di alta moda, senza applaudire. "Come riconoscimento a questa industria, e come lascito a tutti coloro che hanno contribuito alla moda britannica, presento questo premio dedicato ai giovani talenti".

Il riconoscimento ha suggellato l'ultima giornata della sfilate, che hanno portato centinaia di stilisti, buyer e giornalisti a Londra. "E' stato un grande onore essere qui alla London Fashion Week oggi - ha detto, poi, lasciando lo show -. Ieri Buckingham Palace aveva anche organizzato un banchetto per celebrare questa prima edizione del premio, alla presenza di Kate Middleton e della contessa Sophie di Sussex. Non si è trattato del primo incontro tra Elisabetta e la Wuntour: era stata proprio la Regina, l'anno scorso, a nominare la direttrice di Vogue America dama dell'Ordine dell'Impero Britannico (Obe) per la sua attività di promozione degli stilisti di origine britannica sia in patria che all'estero.

