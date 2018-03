RENZI PRESO A ‘PALLATE’ DAL SUO MAESTRO DI TENNIS: “IN CAMPO NON HA PAZIENZA, TIRA IN MODO TROPPO VIOLENTO E FA TROPPI ERRORI. QUANDO SBAGLIA, SI ARRABBIA. E’ UN PO’ NERVOSETTO…” - L'ALTRO GIORNO MATTEUCCIO HA POSTATO SU INSTAGRAM LA FOTO DI UNA RACCHETTA CON LA FRASE: "RICOMINCIAMO DAI FONDAMENTALI" - IL MAESTRO: "SUI FONDAMENTALI C'E' TANTO DA LAVORARE..."

Da Un Giorno da Pecora

matteo renzi tennis

Stefano Cobolli, maestro di tennis, al circolo Canottieri Aniene Roma, di Matteo Renzi, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora ha descritto come sia il leader Pd sul campo da gioco: un tennista che ha poca pazienza e che tende a 'colpire' più forte di quanto sia in grado. Quando vedrà l'ex premier la prossima volta? “Domattina, intorno alle 8, giocheremo per un'oretta”. Ora che ha più tempo libero il segretario Pd viene da lei più spesso? “Si”.

Come si trova Renzi coi fondamentali? “C'è tanto da lavorare diciamo...” Qual è il suo punto debole? “Non ha molta pazienza in campo, tende a sparacchiare parecchio...”. Cioè, vuole sempre 'fare il punto' per così dire...”Si, fin dall'inizio. L'altro giorno infatti abbiamo fatto un lavoro di regolarità, altrimenti ci ritrovavamo a raccogliere in continuazione le palle uscite dal campo....” Qual è il suo gioco preferito? “Esegue il colpo in maniera troppo violenta rispetto alle sue qualità tecniche, così fa troppi errori. Deve ancora capire -ha detto a Rai Radio1 - che nel campo ci sono la rete e le righe!” Gioca meglio di dritto o di rovescio?

renzi tennis

“Di dritto, il suo rovescio è in back”. E il suo colpo preferito? “Sicuramente la palla corta, la 'smorzata', tende spesso a farle”. E' un colpo che tende ad innervosire l'avversario...”Si, se il colpo entra...” E quando la palla non va si innervosisce molto? “E' un po' nervosetto in campo, quando sbaglia si arrabbia”. Come l'ha trovato fisicamente? “Tonico, in ottima forma, ha un bel fisico, è alto”.

stefano cobolli

RENZI GIOCA A TENNIS