RENZI, TI ASPETTA IL FLIPPER A RIGNANO - ALLA DOMANDA DI PAGNONCELLI, “TRA QUESTI POSSIBILI LEADER, IL PD DEVE RIPARTIRE DA...?", GLI ELETTORI HANNO DATO IL PRIMO POSTO A GENTILONI (11%), POI A ZINGARETTI (9%), POI MINNITI, CALENDA E RENZI (5%) - MATTEUCCIO E’ TALLONATO DA BOCCIA (3%)

La brutta fine (politica) che ha fatto Matteo Renzi è sotto agli occhi di tutti. Eppure, alcune conferme non riescono a non stupire (ancora). L'ultima è arrivata con un sondaggio proposto da Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, nel corso della puntata di DiMartedì del 16 ottobre. La domanda era semplice: "Tra questi possibili leader, il Pd deve ripartire da...?".

In prima piazza Paolo Gentiloni con l'11%, dunque Nicola Zingaretti al 9%, quindi al 5% ecco Marco Minniti, Carlo Calenda e lo stesso Matteo Renzi, nascosto tra gli altri nomi come uno qualunque. Alle sue spalle Francesco Boccia al 3% e Matteo Richetti all'1 per cento. Impressionante, infine, quel 61% che afferma: "Nessuno di questi, non sa, non indica". L'ennesimo sondaggio-sentenza: la parabola di Renzi è finita a tempo record.

