7 mar 2018 17:12

RETROSCENA - STATO DI FIBRILLAZIONE IN TUTTI I VERTICI DELLE AZIENDE PARASTATALI, SOPRATTUTTO QUELLE OCCUPATE MANU MILITARI DA RENZI. TRA DESCALZI (ENI) E MAZZONCINI (FERROVIE), IL PIÙ PREOCCUPATO È IL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI MARIO ORFEO, LIQUIDATO DA SALVINI E DI MAIO COME IL RE DELL’INCIUCIO. MA L’EX MARIONE DIMAGRITO SI CONSOLA DICENDO IN GIRO CHE IL SUO RIFUGIO SARÀ “LA REPUBBLICA” AL POSTO DI CALABRESI