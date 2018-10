LO RICONOSCETE? – NEI RAMPANTISSIMI ANNI ’90 (QUASI 2000) ERA L’APPREZZATO VOCALIST DELLA DISCOTECA “EXTASY”, A MAZARA DEL VALLO. SI FACEVA CHIAMARE "FOFÒ DJ" E IL SUO PEZZO PREFERITO ERA “THE RHYTHM OF THE NIGHT” – ORA SI AGGIRA DALLE PARTI DI VIA ARENULA…

“E siamo noi, siamo noi noi!". C'è un passato da vocalist per il Ministro della Giustizia, il grilino Alfonso Bonafede. Bonafede è di Mazara del Vallo, città dove torna spesso, e da quando è diventato Guardasigilli del governo di Lega e Cinque Stelle sono in tanti a ricordare quando intratteneva i giovani nella pista della discoteca Exstasy, a Mazara del Vallo. Erano i rampantissimi anni '90 (quasi 2000 in verità) , e la foto di Bonafede - che si faceva chiamare, racconta qualcuno, Fofò Dj - finalmente noi di Tp24.it l'abbiamo trovata. Eccola. Chi lo doveva dire che un giorno sarebbe diventato Ministro.

Bonafede non ha mai rinnegato il suo passato. Di recente su Radio Uno Rai ha ricordato: “A 20 anni, organizzavo serate ed eventi in discoteca, un mondo che mi piaceva davvero molto. Il mio pezzo preferito, negli anni Novanta, era ’The Rhythm of the Night’ di Corona”. E cosa faceva nei club? “Oltre ad organizzare, animavo la serata insieme al dj”. In che modo? “Con la voce impostata urlavo al microfono ’benvenuti, dai balliamo fino all’ultima goccia di energia! Frasi di questo tipo”.

