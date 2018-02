RIMBORSOPOLI GRILLINA - GIULIA SARTI SI AUTOSOSPENDE, L’EX SENTITO DAL PM - 'NON HO SOTTRATTO NULLA', DICE LA DEPUTATA – IL SUO EX FIDANZATO BOGDAN-ANDREA DA INDAGATO CONSEGNA MESSAGGI, CHAT E CORRISPONDENZA

Da ansa.it

GIULIA SARTI ANDREA DE GIROLAMO BOGDAN TIBUSCHE

Si è autosospesa la parlamentare M5S Giulia Sarti dopo gli ammanchi scoperti nei bonifici destinati al microcredito e per i quali ha denunciato il suo ex fidanzato. 'Per il Movimento farei qualsiasi cosa e ho scelto di autosospendermi - spiega in un post su Fb - perché finché questa storia non verrà chiarita, io voglio affrontarla da sola e non arrecare il benché minimo danno a questa fondamentale campagna. Tutto dovrà essere chiarito nelle sedi opportune'. E comunque 'non ho sottratto neanche un centesimo di quanto avevo destinato al Fondo per le piccole-medie imprese'.

giulia sarti

L'ex fidanzato, che la Sarti ha denunciato, è stato a lungo interrogato dal pm di Rimini. Le sue dichiarazioni, ha spiegato il legale di Bogdan 'sono state secretate perché potrebbero esserci altre implicazioni'.

Agli inquirenti, da indagato per appropriazione indebita aggravata dall'ospitalità e dalla coabitazione con la deputata, Bogdan Andrea Tibusche, ha consegnato una serie di documentazioni, tra cui messaggi, chat e corrispondenza al vaglio del tecnico informatico incaricato dalla Procura.

Difeso dall'avv.Mario Scarpa, Bogdan è stato sentito dagli agenti della squadra mobile e dal sostituto procuratore Davide Ercolani, che sulla vicenda non rilascia dichiarazioni.

giulia sarti giulia sarti Giulia Sarti