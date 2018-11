IL RITORNO DI MI-JENA – I 5 STELLE HANNO CHIESTO A SALINI UNA NOMINA PER LA GABANELLI. E L'AD DELLA RAI STA FACENDO VARIE OFFERTE: UN NUOVO PROGRAMMA TRA GENNAIO E FEBBRAIO O LA DIREZIONE DI RAINEWS24 (IL CHE SPIEGHEREBBE PERCHÉ NON È STATO SOSTITUITO DI BELLA), MA RICICCIA ANCHE IL NOME DEL DIRETTORE DI FANPAGE PICCININI, CARO ALL'EX BIBITARO

Goffredo De Marchis per “la Repubblica”

milena gabanelli

La Rai di Fabrizio Salini prepara il ritorno di Milena Gabanelli. È il vero colpo che all' azienda della tv di Stato hanno chiesto i 5 stelle, ancora prima delle nomine nelle reti ormai in dirittura d' arrivo.

All' ideatrice di Report, la trasmissione d' inchiesta che ha denunciato molti mali della Casta, il direttore generale sta facendo vari tipi di offerte. La preferita è un nuovo programma, ovvero rimettere in video e alla guida di una squadra la giornalista. Si lavora a questa piattaforma per un ritorno che dovrebbe avvenire fra gennaio e febbraio.

Salini-Fabrizio-ok-600x400

L' altra ipotesi, più improbabile, è la direzione di Rainews24 con la competenza anche sullo sviluppo del portale web di Viale Mazzini, una tv che produce centinaia di notizie al giorno, di video, di corrispondenze e di voci, che non sfrutta abbastanza su Internet, sui social e sulle piattaforme multimediali. Era il progetto al quale la Gabanelli aveva cominciato a lavorare due anni fa, su richiesta dell' allora dg Antonio Campo Dall' Orto, poi arenatosi al momento del cambio al vertice.

gabanelli

In Rai si dice che per questo, durante il giro delle nomine per i telegiornali, non è stata sostituita la casella del canale all- news dove oggi siede Antonio Di Bella, uomo Rai da moltissimi anni. In attesa che Gabanelli decida, che l' azienda si chiarisca le idee, che si risolvano i contratti in essere.

Si fa anche il nome di un vicedirettore con delega al web: Francesco Piccinini, oggi alla guida di Fanpage, molto stimata da Luigi Di Maio. Il percorso dunque è ancora accidentato. Invece martedì il consiglio di amministrazione dovrebbe approvare le nomine dei direttori di rete. A Raiuno è in pole position Teresa De Santis.

francesco piccinini direttore fanpage 1

Sarebbe la prima donna alla guida della corazzata Rai. Un altro ritorno è quello di Carlo Freccero a Raidue, 22 anni dopo la prima volta. Freccero, pensionato Rai, lavorerebbe a titolo gratuito. In questo caso la sua direzione, a norma di legge, durerebbe solo un anno. Fino all' ultimo però è possibile un' inversione di poltrone. Per Raitre il direttore ha scelto la conferma di Stefano Coletta. Ma è in corso un braccio di ferro con la Lega. Il presidente Marcello Foa propone il ricambio di tutti i vertici delle reti. Niente conferme.