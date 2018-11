annamaria bernini maria rosaria rossi

DAGONEWS

- Forza Gnocca è sempre più un nido di vipere. Visto che l’interessata è ora in disgrazia, tra alcune deputate forziste è un gran spettegolare senza ritegno sulla vita privata dell’ex badante Maria Rosaria Rossi. Cosa avranno mai da dirsi di così interessante? Ah, saperlo…

- Grandi e comprensibili indignazioni e costernazioni per le tante assenze di Michela Vittoria Brambilla alle sedute della Camera, che prende lo stipendio da parlamentare pur totalizzando pochissime presenze in aula. Ma come mai nessun solone delle articolesse menziona mai Renzo Piano, che dall’inizio della legislatura ha totalizzato il cento per cento di assenze al Senato, più o meno quella che era la sua percentuale nella scorsa legislatura?…

- Le lingue biforcute del Pd sussurrano alla buvette della Camera che Michela Di Biase, la travolgente moglie di Dario Franceschini, sia rimasta un po’ delusa dalla sentenza di assoluzione di Virginia Raggi. Nulla di personale, per carità. Era solo che la Miki sperava tanto nelle elezioni anticipate, visto che è così sicura di essere la candidata sindaco di quel che resta del Pd…

- Alla Camera si è rivisto in questi giorni il mitico Alfonso Papa, sempre elegante come un damerino. Cosa sarà venuto a fare? Ah, saperlo…

- Come mai tanto discutere e stracciarsi le vesti per i vitalizi di Camera e Senato, e nessuno dice una parola che sia una di quelli del Quirinale? Qualcuno è andato a vedere gli incredibili privilegi economici e non solo (alloggi, segreterie, vetture con autista ecc.) che a vita vengono donati generosamente con i nostri soldi agli ex mandarini del Colle anche quando lasciano l’incarico?

- C’è un giovane e prestante deputato che era solito frequentare con la consorte club scambisti del Nord Italia, dove la signora si dava da fare parecchio con divertenti show in cui offriva le sue grazie a maschietti e femminucce. Ora pare che si rechi all’estero durante i fine settimana con la sua pruriginosa metà, perché ha moltissima paura di essere riconosciuto. Chi è? Ah, saperlo…

- Anche l’ex tronista Ylenia Citino, da sempre berlusconiana a quattro ruote motrici e prima dei non eletti nelle liste di Forza Gnocca, è stata folgorata sulla Via di Bellerio. Sui suoi post scrive che Salvini “si è dimostrato infaticabile, energico, ottimista ma soprattutto molto umano. Un fuoriclasse che ha letteralmente stregato la comunità italiana”. Evviva…

